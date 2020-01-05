Hizmette Büyükşehir farkı - Son Dakika

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Orhaneli'nin Büyükşehir sınırlarına dahil olduğu 2014 yılından bugüne sadece BUSKİ'nin ilçeye 53 milyon liralık yatırım yaptığını, bu süre içinde su faturası tahsilatının ise sadece 17 milyon TL olduğunu söyledi.



Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın, "Büyükşehir ortak akıl ile büyüyor" başlığıyla gerçekleştirilen 'muhtarlar buluşmaları' kapsamındaki son durağı Orhaneli oldu. İlçenin merkez ve kırsal mahalle muhtarlarıyla buluşan Aktaş, tüm muhtarların sorun ve taleplerini tek tek dinledi. Toplantıda ilk sözü alan Orhaneli Belediye Başkanı Ali Aykurt, bütünşehir yasasına kadar köylerin daha çok imece usulüyle yapmaya çalıştığı altyapı konusunda Büyükşehir Belediyesi sayesinde önemli bir mesafe aldıklarını söyledi. Orhaneli'nin 61 mahallesinde BUSKİ tarafından yapılan altyapı çalışmalarının yüzde 80-85 oranında tamamlandığını dile getiren Aykurt, bölgeye yapılan yatırımlar nedeniyle Başkan Aktaş'a teşekkür etti.



Altyapıya 53 milyon TL



Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş bir taraftan merkez ve 17 ilçede yaşam kalitesini yükseltecek yatırımları yaparken diğer taraftan da sık sık muhtarlarla bir araya gelip, sorunları ilk ağızdan dinlemeye özen gösterdiklerini hatırlattı. Bugüne kadar tüm ilçelere olduğu gibi Orhaneli'ye de Büyükşehir Belediyesi tarafından önemli yatırımlar yapıldığını dile getiren Başkan Aktaş, "2014 yılına kadar Orhaneli de müstakil belediye idi ve altyapı yatırımlarını kendiniz yapıyordunuz. 2014'ten sonra ise devreye Büyükşehir Belediyesi girdi. Sadece BUSKİ'nin rakamlarını vereyim. Orhaneli'ye 2014 yılından bugüne sadece BUSKİ tarafından 53 milyon liralık yatırım yapılmış. Bu süre zarfından Orhaneli'den su faturası tahsilatı ise yaklaşık 17 milyon TL. Biz bu çalışmaları yapmak zorundayız. Altyapı, asfalt, yol bizim ana konumuz. Ancak takdir edersiniz ki sınırsız bir bütçemiz yok. Bu nedenle bir plan dahilinde ve bütçe gerçekliklerine göre hareket etmeliyiz. Görev süremiz içerisinde her bir konuyu ana konumuz bilip, büyük bir gayretle canla başla çalışacağımızdan şüpheniz olmasın. Gönülleri alacağız, acıda tatlıda, cenazede düğünde beraber olacağız. Beraberce mahallelerimizi, ilçemizi ve kentimizi daha yaşanılabilir hale getireceğiz" diye konuştu. - BURSA