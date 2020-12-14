Hizmette kısıtlama yok - Son Dakika

Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar'ın sahadaki temsilcileri sokağa çıkma kısıtlamasında ihtiyaç sahiplerinin yardımına koştu.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan 65 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasında 112 vefa iletişim hattına gelen çağrılar titizlikle cevaplandı, ihtiyaçlar mobil saha ekipleri tarafından anında karşılandı. "Biz geldik, Hizmet evinizde" ekibi yaşlı ve engelliler başta olmak üzere ilçede yaşayan tüm vatandaşların çeşitli ihtiyaçlarını gidermek için seferber olurken dezenfeksiyon ekipleri de cadde ve sokaklarda ilaçlama yaptı.

"Hizmette kısıtlama yok" diyen Belediye Başkanı Mehmet Kanar, "Yaşlı ve engelli vatandaşlarımızın taleplerini değerlendiriyor, tüm ihtiyaçlarını karşılamak için var gücümüzle çalışıyoruz. Sokağa çıkma kısıtlamasında ve her zaman mobil saha-vefa ekiplerimiz hizmet verirken dezenfeksiyon ekiplerimizde ilaçlama çalışmalarını sürdürüyor" şeklinde konuştu. - BURSA