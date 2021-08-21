HJK Helsinki-Fenerbahçe maçını, Slovak hakem Ivan Kruzliak yönetecek

Sarı-lacivertli takım, HJK Helsinki ile İstanbul 'da oynadığı ilk maçı genç oyuncusu Muhammed Gümüşkaya 'nın attığı golle 1-0 kazanmıştı.

Müsabakanın dördüncü hakemliğini ise Peter Kralovic yapacak.

Helsinki Futbol Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmada Kruzliak'ın yardımcılıklarını Branislav Hancko ile Jan Pozor üstlenecek.

Fenerbahçe 'nin UEFA Avrupa Ligi'nde Finlandiya ekibi HJK Helsinki ile 26 Ağustos Perşembe günü deplasmanda yapacağı play-off turu rövanşını Slovak hakem Ivan Kruzliak yönetecek.

Dilencinin bir günde kazandığı para dudak uçuklattı! Zabıtalar say say bitiremedi

Karısı tarafından sırtından bıçaklanan adam, yaralı halde metrelerce yürüyüp yardım istedi

İhtiyacı olan binlerce insan var! Manavgat'a binlerce liralık ürünler resmen çöp oldu