Üye Girişi
HJK Helsinki maçından notlar - Son Dakika

HJK Helsinki maçından notlar

19.08.2021 21:47
HJK Helsinki maçından notlar, System.String[]

Serdar Aziz stopere, Novak sol kanadaSantrfor Miha ZajcFenerbahçe'nin kulübesinde yalnızca 6 isimFenerbahçe seyircisine kavuştuMesut Özil ve İrfan Can Kahveci'ye yoğun destekKaptan Luiz GustavoHelsinki'den 6 değişiklikSezer AFŞAR / İSTANBUL - UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu ilk maçında...

Serdar Aziz stopere, Novak sol kanada

Santrfor Miha Zajc

Fenerbahçe'nin kulübesinde yalnızca 6 isimFenerbahçe seyircisine kavuştu Mesut Özil ve İrfan Can Kahveci'ye yoğun destekKaptan Luiz Gustavo Helsinki'den 6 değişiklik

Sezer AFŞAR/ İSTANBUL  - UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu ilk maçında Fenerbahçe, Finlandiya ekibi HJK Helsinki'yi konuk etti. Mücadelede, Fransız hakem Benoit Bastien düdük çaldı. Bastien'in yardımcılıklarını Hicham Zakrani ve Aurelien Berthomieu üstlendi.Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, Süper Lig'in ilk haftasında oynanan Adana Demirspor maçının kadrosuna göre ilk 11'de 2 değişiklik yaparak Helsinki karşısına çıktı. Tecrübeli teknik adam, Ferdi Kadıoğlu yerine Serdar Aziz'e, Mbwana Samatta yerine Jose Sosa'ya forma verdi. Fenerbahçe, mücadeleye Altay, Tisserand, Serdar Aziz, Szalai, Osayi, Samuel, Sosa, Gustavo, Novak, İrfan Can Kahveci, Mesut Özil ve Miha Zajc ilk 11'i ile çıktı.SERDAR AZİZ STOPERE, NOVAK SOL KANADAFenerbahçe, Helsinki karşısına da 3-4-3 sistemiyle çıkarken sarı lacivertli ekibin savunma kurgusunda değişiklik yaşandı. Vitor Pereira, Adana Demirspor maçında stoper bölgesinde görev verdiği Filip Novak'ı Helsinki karşısında sol bek pozisyonunda tercih etti. Tecrübeli teknik adam, Novak'ın yerine ise stoper bölgesinde Serdar Aziz'e şans verdi.SANTRFOR MIHA ZAJCFenerbahçe'de sakatlığı devam eden ve sezonun ilk resmi maçında görev alamayan Enner Valencia'nın ardından Serdar Dursun'un da Adana Demirspor maçında sakatlanmasıyla santrfor bölgesinde Vitor Pereira'nın kimi tercih edeceği maç öncesinde merak konusuydu. Finansal Fair-Play kurallarından dolayı Mbwana Samatta'yı da UEFA Avrupa Ligi kadrosuna yazdırmayan sarı lacivertli ekipte Portekizli teknik adam Pereira, Helsinki karşısında en ileri uçta Miha Zajc'a şans verdi.FENERBAHÇE'NİN KULÜBESİNDE SADECE 6 İSİMFenerbahçe'de sakat oyuncuların çokluğu ve Finansal Fair-Play kurallarından dolayı yeni transferlerden bazılarının UEFA'ya bildirilen kadroda yer almamasından dolayı Helsinki karşısında sadece 6 isim kulübede yer aldı. Sarı lacivertli ekipte kaleciler Berke Özer ve Ertuğrul Çetin'in yanı sıra Muhammed Gümüşkaya, Arda Güler, Ferdi Kadıoğlu ve Nazım Sangare, mücadeleye kulübede başladı.FENERBAHÇE SEYİRCİSİNE KAVUŞTU Koronavirüs pandemisinden dolayı 2020 yılının mart ayından bu yana alınan karar doğrultusunda diğer takımlar gibi maçlarını seyircisiz oynayan Fenerbahçe, uzun bir aranın ardından ilk kez bir resmi maçta taraftarlarının karşısına çıktı. Yeni sezon öncesi İstanbul'da oynadığı hazırlık maçlarında taraftarları ile buluşan sarı-lacivertli ekip, son olarak 7 Mart 2020 tarihinde Denizlispor karşılaşmasını seyircili oynamıştı.MESUT ÖZİL VE İRFAN CAN KAHVECİ'YE YOĞUN DESTEKUzun bir aranın ardından takımlarını ilk kez bir resmi maçta tribünden destekleyen Fenerbahçeli taraftarlar, ısınma bölümünde oyunculara büyük destek verdi. Takımdaki bütün oyuncuları tribünlere teker teker çağıran taraftarların, en çok ilgi gösterdiği isimler ise Mesut Özil ve İrfan Can Kahveci oldu.KAPTAN LUIZ GUSTAVOFenerbahçe'de Brezilyalı oyuncu Luiz Gustavo, HJK Helsinki karşısında karşılaşmaya kaptan olarak çıktı. Sarı lacivertli ekipte Süper Lig'in ilk haftasında oynanan Adana Demirspor karşılaşmasına ise Mesut Özil kaptan olarak mücadeleye başlamıştı.HELSINKI'DEN 6 DEĞİŞİKLİK

HJK Helsinki Teknik Direktörü Toni Koskela ise haftasonu ligde oynadıkları Mariehamn ilk 11'ine göre 6 değişiklik yaparak Fenerbahçe karşısına çıktı. Genç teknik adam, kalede Keto yerine Tannander'e, Kouassivi-Benissan yerine Saksela'ya, Djalo yerine O'Shaughnessy, Olusanya yerine Valencic'e, Peltola yerine Jair'e, Tenho yerine Riski'ye şans verdi.  Helsinki sahaya, Tanander-Saksela, Moren, O'Shaughnessy, Murillo, Hostikka, Sparv, Jair, Riku Riski, Roope Riski ve Valencic ilk 11'i ile başladı.


İrfan Can Kahveci, Serdar Aziz, İstanbul, UEFA, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor HJK Helsinki maçından notlar - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika

Aslan turu İstanbul'a bıraktı! Avrupa Ligi Play-Off Turu ilk maçında Galatasaray, deplasmanda Randers'la 1-1 berabere kaldı 21:49 Aslan turu İstanbul'a bıraktı! Avrupa Ligi Play-Off Turu ilk maçında Galatasaray, deplasmanda Randers'la 1-1 berabere kaldı Randers-Galatasaray maçının spikeri Murat Kosova anlatımıyla karşılaşmanın önüne geçti! Tepkilerin haddi hesabı yok 21:23 Randers-Galatasaray maçının spikeri Murat Kosova anlatımıyla karşılaşmanın önüne geçti! Tepkilerin haddi hesabı yok Oyuncu Mesut Akusta, beyin kanaması geçirdi 21:04 Oyuncu Mesut Akusta, beyin kanaması geçirdi
Kanarya, Kadıköy'de tur kapısını aralamak istiyor! Fenerbahçe-Helsinki maçı başladı 21:01 Kanarya, Kadıköy'de tur kapısını aralamak istiyor! Fenerbahçe-Helsinki maçı başladı Son Dakika: PFDK, Marcao'ya 8 maç ceza verdi 20:39 Son Dakika: PFDK, Marcao'ya 8 maç ceza verdi Aşı olan kişiler için 19:24 Aşı olan kişiler için "kobay" diyen kaleci antrenörü koronavirüse yakalandı
Manavgat'taki yangında bütün vücudu yanan ve yaşamaz denilen boğa hayata tutundu 16:13 Manavgat'taki yangında bütün vücudu yanan ve yaşamaz denilen boğa hayata tutundu Elektrik akımına kapılan 9 yaşındaki çocuğu gören çobanlar, ekipler gelene kadar toprağa gömüp beklettiler 15:44 Elektrik akımına kapılan 9 yaşındaki çocuğu gören çobanlar, ekipler gelene kadar toprağa gömüp beklettiler

Son Dakika Haberleri
18:55 Kötü kokular gerçeği ortaya çıkardı! İzmir'de boş arazide ceset bulundu
18:48 Fatih Terim'den sürpriz tercih! Randers-Galatasaray maçında ilk 11'ler belli oldu
18:39 Beşiktaş'ın golcüsü Michy Batshuayi: Sergen Yalçın'ın Chelsea'ye attığı golleri izleyeceğim
18:36 Girdiği evde karı-kocaya bıçak çekip hırsızlık yaptı! Yakalanınca gazetecilere hakaret savurdu
18:15 11 çocuk doğuran kadın, çocuklarını ayırt etmek için renk yöntemini kullanıyor
18:03 Bozkurt Belediyesi herkesi duygulandıran müzikle "Selden önce ve sonra" videosunu paylaştı
18:01 Nusret Gökçe'ye 5 çalışanı ABD'de dava açtı! 70 saat fazla çalışıp tuvalet dahi temizlediler
17:55 Konyaspor, Fenerbahçe'den Mame Thiam'ı kadrosuna almaya çok yakın
17:48 Son Dakika: ABD'de Kongre Kütüphanesi ve çevresi, bombalı saldırı ihtimali sebebiyle boşaltıldı
17:34 PSG 7 dakikada 150 bin, 24 saatte ise 832 bin adet Messi forması sattı! Ronaldo'nun rekoru yıkılmış oldu
Afganistan'dan kaçan şarkıcı Aryana Sayeed, Türkiye'ye sığındı! İşte ilk sözleri Afganistan'dan kaçan şarkıcı Aryana Sayeed, Türkiye'ye sığındı! İşte ilk sözleri         
22:04
İkinci el araç alacaklara kötü haber! Sektör yöneticisi hiç iç açıcı konuşmadı: Kriz derinleşebilir İkinci el araç alacaklara kötü haber! Sektör yöneticisi hiç iç açıcı konuşmadı: Kriz derinleşebilir         
21:28
Son Dakika: Türkiye'de 19 Ağustos günü koronavirüs nedeniyle 216 kişi vefat etti, 19 bin 320 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 19 Ağustos günü koronavirüs nedeniyle 216 kişi vefat etti, 19 bin 320 yeni vaka tespit edildi         
21:07
Son Dakika: 6 Eylül'de tüm kademelerde haftada 5 gün yüz yüze eğitime başlanacak Son Dakika: 6 Eylül'de tüm kademelerde haftada 5 gün yüz yüze eğitime başlanacak         
21:03
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gerekirse Taliban'ın kuracağı hükümetle görüşeceğiz Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gerekirse Taliban'ın kuracağı hükümetle görüşeceğiz         
20:54
Aşısızların canını sıkacak uygulama! Toplu alanlara girebilmek PCR testi zorunlu olacak Aşısızların canını sıkacak uygulama! Toplu alanlara girebilmek PCR testi zorunlu olacak         
20:12
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Aşı olmayan öğretmenlerden haftada iki kez test yaptırmasını isteyeceğiz Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Aşı olmayan öğretmenlerden haftada iki kez test yaptırmasını isteyeceğiz         
19:22
Taliban toplu infaz yaptı! Kurşuna dizilen Afganlar çukura atıldı Taliban toplu infaz yaptı! Kurşuna dizilen Afganlar çukura atıldı         
16:11
Biden'a Afganistan'da uçaktan düşüp can veren insanlar hatırlatıldı, cevabı tepkilere sebep oldu: 4-5 gün önceydi Biden'a Afganistan'da uçaktan düşüp can veren insanlar hatırlatıldı, cevabı tepkilere sebep oldu: 4-5 gün önceydi         
14:38
Bursa'da mumyalanmış anne ve kız 1800 yıllık korumanın ardından ilk defa görüntülendi Bursa'da mumyalanmış anne ve kız 1800 yıllık korumanın ardından ilk defa görüntülendi         
14:20
ÖTV indiriminin sevinci buruk kaldı! Çip krizi nedeniyle sıfır araç bulmak çok zor ÖTV indiriminin sevinci buruk kaldı! Çip krizi nedeniyle sıfır araç bulmak çok zor         
13:18
Tıpa tıp benziyorlar! Çağla Şıkel'in ablasını görenler, şaşkınlıklarını saklayamadı Tıpa tıp benziyorlar! Çağla Şıkel'in ablasını görenler, şaşkınlıklarını saklayamadı         
12:14
9 kurşunla öldürdü, kendini böyle savundu: Mehdiliğimi kabul etmedi, öldürdüm 9 kurşunla öldürdü, kendini böyle savundu: Mehdiliğimi kabul etmedi, öldürdüm         
12:10
''Evlilikte cinsel ilişkinin gerçekleşmemesi kocanın kusuru'' diyen mahkemeye Yargıtay'dan itiraz geldi ''Evlilikte cinsel ilişkinin gerçekleşmemesi kocanın kusuru'' diyen mahkemeye Yargıtay'dan itiraz geldi         
11:47
Sapıklığın böylesi! Kuruması için asılan kadın iç çamaşırlarından beğendiğini cebine koydu Sapıklığın böylesi! Kuruması için asılan kadın iç çamaşırlarından beğendiğini cebine koydu         
11:22
Taliban, dört komutanı binlerce kişinin önünde asarak idam etti Taliban, dört komutanı binlerce kişinin önünde asarak idam etti         
09:07
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kılıçdaroğlu için kullandığı deyimi duyanlar anlamını araştırmaya başladı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kılıçdaroğlu için kullandığı deyimi duyanlar anlamını araştırmaya başladı         
07:16
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.08.2021 22:12:10. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: HJK Helsinki maçından notlar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement