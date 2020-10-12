HK Kayserispor'da DG Sivasspor maçı hazırlıkları sürdü
12.10.2020 18:22
Süper Lig'in 5'inci haftasında evinde Demir Grup Sivasspor'u ağırlayacak olan Hes Kablo Kayserispor, maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Süper Lig'in 5'inci haftasında evinde Demir Grup Sivasspor'u ağırlayacak olan Hes Kablo Kayserispor, maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Milli takımdaki oyuncularından yoksun şekilde çalışmalarına teknik direktör Bayram Bektaş yönetiminde devam eden futbolcular, kondisyon, şut, savunma ve hücum çalışması yaptı. Antrenman yaklaşık 1,5 saat sürdü.
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