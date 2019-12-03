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HKEB Vakfından öğrenciler yararına anlamlı gece

6 saat önce

Harita Kadastro Eğitim Bilim Kültür Vakfının (HKEB) düzenlediği gecenin tüm gelirleri, öğrencilere burs olarak bağışlanacak.

HKEB Vakfından öğrenciler yararına anlamlı gece, System.String[]

Harita Kadastro Eğitim Bilim Kültür Vakfının (HKEB) düzenlediği gecenin tüm gelirleri, öğrencilere burs olarak bağışlanacak.


İzmir'de Harita ve Kadastro Mühendisi Ali Ekber Gül başkanlığında kuruluşunu tamamlayan Harita Kadastro Eğitim Bilim Kültür Vakfı (HKEB), tüm gelirleri üniversite öğrencilerine burs olarak verileceği bir dayanışma yemeği düzenledi. İzmir iş dünyası ve çeşitli meslek gruplarından oluşan davetliler, geceye yoğun bir katılım sağladı. Gecenin sonunda HKEB Vakfı Başkanı Ali Ekber Gül, çekilişle seçilen bazı katılımcılara hediyeler dağıttı. Hediye kazanan birçok davetlinin, kazandıkları hediyeleri vakfa bağışlamaları ise dikkat çekti.


"Aydınlık bir Türkiye için onların eğitimini gözetmek durumundayız"


Düzenlenen organizasyon hakkında açıklama yapan Gül, "Vakıf fikrimiz birkaç yıl önce meslektaşlarımızla konuşurken, özellikle kaza geçirmiş meslektaşlarımızın çocuklarına yardım ulaştırmak konusunda yaşadığımız rahatsızlıklardan sonra oluştu. Bizi teşvik eden konulardan birisi de meslektaşlarımızın bize vermiş olduğu destek ve güvendi. 2019'un Ocak ayında da Resmi Gazete'de yayınlanarak resmen kuruluşumuzu tamamladık. Tüm mühendis, mimarlar ve iş adamlarını ortak bir çatı altında toplayabileceğimiz bir oluşum içerisinde olma düşüncemiz var. Vakıf olarak hedefimiz çok büyük. Üniversite kurmaya kadar gidiyor. Şu an biz 10 kadar meslektaş çocuğu öğrencimize burs vererek başladık. İlerleyen zamanlarda vakfın gelirleri arttığında da burslarımız daha geniş kapsamlı olacak. Bu gece de burs verdiğimiz çocuklarımız yararına bir organizasyon düzenledik. Aydınlık bir Türkiye için onların eğitimini gözetmek durumundayız. Burada bağışlanan paralar vakfın hesabına yatarak çocuklarımızın eğitimi yararına bu yıl ve gelecek yıllarda onların burslarının devamlılığına katkı sağlayacaktır" sözlerine yer verdi.


Harita Kadastro Eğitim Bilim Kültür Vakfının düzenlediği organizasyonun sonunda toplanan bağışların öğrencilere burs olarak aktarılacağı belirtildi. - İZMİR

Ali Ekber, İzmir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 09:12 Kaynak: İHA
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