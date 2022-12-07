HKP'nin asgari ücret önerisini duyanlar kulaklarına inanamadı - Son Dakika
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HKP'nin asgari ücret önerisini duyanlar kulaklarına inanamadı

07.12.2022 21:46

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı önünde asgari ücret görüşmelerini protesto eden Halkın Kurtuluş Partisinde (HKP) Ankara İl Yöneticisi Bayram Karkın, "2023 yılı için belirlenecek asgari ücret dört kişilik bir ailenin asgari geçim endeksinden aşağı olmamalıdır. Yani yoksulluk sınırı olan 25 bin 400 liranın altına düşmemelidir" şeklinde konuştu.

Halkın Kurtuluş Partisi (HKP) üyeleri, bugün Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı önünde 2023 yılı asgari ücretinin belirleneceği toplantıyı protesto etti. Protestocular ellerinde "Asgari ücret sefalet ücreti olmasın, insanca yaşanacak ücret istiyoruz", "Sefalet Ücretine Hayır", "Tencerede AŞ Değil, Dert Pişiyor" yazılı döviz taşıdı.

"HER 4 ÇOCUKTAN BİRİ OKULA AÇ GİDİYOR"

HKP'liler adına basın açıklamasını HKP Ankara İl Yöneticisi Bayram Karkın yaptı. Karkın, şunları söyledi:

"Her ne kadar teknik olarak adı asgari ücret olsa da asgari olmaktan çıkmış ortalama işçi ücreti haline gelmiştir. Asgari ücret civarında ücret alanların sayısı yaklaşık 9,5 milyondur. Dolayısıyla saptanan ücret asgari değil, ortalama ücrettir. Asgari ücret neredeyse tüm toplumun ücreti halini almıştır. Halkımız, işsizlik ve pahalılık cehenneminde her gün biraz daha fazla yanmaktadır. Bugün gıda fiyatlarındaki yüksek artıştan kaynaklı her 4 çocuktan biri okula aç gidiyor. Yetersiz beslenmeden kaynaklı çocuklarda gelişim bozuklukları artmaktadır. Akaryakıt, elektrik, doğalgaz, gıda, giyim, vergi ve harçlara yani iğneden ipliğe her gün yeni zamlar geliyor. Kiralardaki artış artık normal geliri olan bir vatandaşı bile oldukça zorlamaktadır. Bu pahalılık cehenneminde emekliler, memurlar, işçiler, öğrenciler inim inim inlemektedir.

"25 BİN 400 LİRANIN ALTINA DÜŞMEMELİDİR"

Halkımız bu acıları çekerken AKP'giller küplerini doldurmaya, iki üç yerden maaş almaya devam ediyor. Öte yandan Halkımıza tasarruf tavsiye edenlerin savurganlığı ise dudak uçuklatıyor. Bugün Saray'ın bir günlük masrafı 10 milyon liradır. Kısacası halkımızın açlıktan ölmesi AKP'gillerin umurunda değil. AKP'giller vurgunlarına, soygunlarına, şatafatlı yaşamlarına hız kesmeden devam ediyor. Halkımız her gün daha yoksullaşırken bankaların karları yüzde 400 üzerine çıkıyor. AKP iktidarının uyguladıkları ekonomik politikaları sonucu yoksul daha da yoksullaşırken zengin daha da zenginleşiyor. 2023 yılı için belirlenecek asgari ücret dört kişilik bir ailenin asgari geçim endeksinden aşağı olmamalıdır. Yani yoksulluk sınırı olan 25 bin 400 liranın altına düşmemelidir."

Kaynak: ANKA
YORUMLAR
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DİSK, 2023 asgari ücret talebini açıkladı: Net 13 bin 200 TL olmalı, enflasyon tek haneye düşene kadar yılda 4 kez güncellemeli DİSK, 2023 asgari ücret talebini açıkladı: Net 13 bin 200 TL olmalı, enflasyon tek haneye düşene kadar yılda 4 kez güncellemeli

Halkın Kurtuluş Partisi, Asgari Ücret, Ankara, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel HKP'nin asgari ücret önerisini duyanlar kulaklarına inanamadı - Son Dakika

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