Hkp'den Cumhurbaşkanı'na "Camilerimizi Yaktılar" Sözleri Nedeniyle Suç Duyurusu

Halkın Kurtuluş Partisi (HKP), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında Gezi eylemlerine katılanlar ile ilgili kullandığı, "Camilerimizi yaktılar" sözleri nedeniyle suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusunda Erdoğan'ın "halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama, iftira ile Anayasa'yı ihlal ettiği" öne sürüldü.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın partisinin Kızılcahamam kampında yaptığı konuşmada Gezi eylemcileri için kullandığı sözler hakkında HKP, Kızılcahamam Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı. Partiden konuyla ilgili yapılan açıklama şöyle:

"BUGÜN OLMASA BİLE YARINLARDA"

"Saygıdeğer halkımız, AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan, laik cumhuriyet ilkesine bağlı kalacağına, milletin huzur ve refahı, milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde herkesin insan haklarından ve temel hürriyetlerinden yararlanması ülküsünden ayrılmayacağına, görevini tarafsızlıkla yerine getirmek için bütün gücüyle çalışacağına dair büyük Türk milleti ve tarih huzurunda, namusu ve şerefi üzerine ant içmişti. Ancak bu andını unutmuş olacak ki önce Türkiye'nin yüzde 75'lik bir kesimini oluşturan insanlarımıza, kadınlarımıza, 'çürük, sürtük' diyerek ağır hakaretler etmiş; ardından şimdi de 'camilerimizi yaktılar' diyerek milyonlarca insanımıza iftira atmıştır.

O halde soruyoruz, 'Yakıldığı iddia edilen cami nerededir? Yakıldığı iddia edilen caminin adı nedir? Caminin yakıldığına dair bir görüntü var mıdır? 9 yıl önce yakıldığı iddia edilen camiden şüpheli Tayyip Erdoğan'ın yeni mi haberi olmuştur? 9 yıl sonra böylesine vahim bir iddianın ortaya atılmasındaki amaç nedir? Böylesine bir iddia halkı bölücü, halkı birbirine kırdırmaya yönelik kışkırtmalar değil midir? Yeri ve adı belli olmayan caminin yakıldığını gören, duyan var mıdır? Camiyi ateşe verenler yakalanmış, haklarında herhangi bir işlem, bir yargılama yapılmış mıdır?'

Halkın Kurtuluş Partisi olarak halkımızın samimi din duygularını, dini hassasiyetlerini istismar ederek, bilinçli bir şekilde laik kesime karşı kışkırtmayı amaçlayan bu tehlikeli söyleme karşı Recep Tayyip Erdoğan hakkında, halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama, iftira ile Anayasa'yı ihlal suçlarını işlediği iddiasıyla suç duyurusunda bulunduk. Bugün olmasa bile yarınlarda gücü hukuktan ve vicdanlarından alacak hakimler ve savcılar çıkacak hesap soracaktır."