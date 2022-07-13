Hkp'den İş Bırakan Hekimleri Hedef Gösteren İmam Ahmet Gür Hakkında Suç Duyurusu

Halkın Kurtuluş Partisi (HKP), cuma hutbesinde iş bırakma eylemi yapan hekimleri hedef alan Konya'daki Kayalar Camii imamı Ahmet Gür hakkında, 'suç işlemeye tahrik', 'suçu ve suçluyu övme', 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama', 'kanunlara uymamaya tahrik' suçlarını işlediği gerekçeleriyle Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

Hekimler, Konya Şehir Hastanesi'nde görevli Dr. Ekrem Karakaya'nın öldürülmesinin ardından iki günlük iş bırakma eylemi yapmış; Konya'daki Kayalar Camii'nin imamı Ahmet Gür, cuma hutbesinde iş bırakan hekimleri hedef almıştı. Kamuoyunun tepkisi sonucunda hakkında soruşturma başlatılan imam Ahmet Gür açığa alınmıştı.

HKP, Ahmet Gür hakkında 'suç işlemeye tahrik', 'suçu ve suçluyu övme', 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama', 'kanunlara uymamaya tahrik' suçlarından soruşturma ve akabinde kamu davası açılmasını talep etti. HKP'nin avukatları tarafından Ahmet Gür hakkında Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'na yapılan suç duyurusunda şunlar kaydedildi:

"Maalesef ki çok hasta olduğu bir zamanda Türk doktorlarına olan güvenini gösteren, dünyada alabileceğini düşündüğü en iyi tıp tedavisinin Türk doktorlarının elinden olacağını belirten ve 'Beni Türk hekimlerine emanet edin' diyen Mustafa Kemal Atatürk döneminden, 'Giderlerse gitsinler' diyerek doktorlara hakaret etmekten çekinmeyenlerin olduğu bir döneme geçmiş bulunmaktayız.

"İMAM AHMET GÜR, KAMU BARIŞINI TEHDİT ETMİŞTİR"

Sağlık çalışanlarını ve doktorları itibarsızlaştırmaya yönelik saldırgan politikalar yetmezmiş gibi, bir de 06.07.2022 tarihinde katledilen Uzm. Dr. Ekrem Karakaya'nın vefatının üzerine Konya Kayalar Camii imamı Ahmet Gür'ün verdiği hutbe, katilleri cesaretlendirerek sağlık emekçilerinin her gün karşı karşıya geldikleri sözlü ve fiziksel şiddeti daha da tetiklemiş ve kamu barışını tehdit etmiştir.

"KIŞKIRTMALARIN ÖNÜNE GEÇİLMELİ, ÖNLEM ALINMALI"

Bu tür kışkırtmaların önüne geçilmez, önlem alınmaz, suç duyurumuzun ilgili TCK madde hükümleri doğrultusunda saldırganlar cezai yaptırımlara tabi tutulmazlar ise sağlık emekçilerimizin can güvenlikleri kalmayacak, stresli bir ortamda hizmet vermek durumunda kalacaklardır. İşte en son Adana'da meydana gelen sağlık emekçilerine yönelik saldırı, bu tür saldırıların devam edeceğinin, olağanlaşacağının göstergesidir."

HKP Merkez Yüksek Kurulu (MYK) üyesi Adnan Okur, suç duyurusuna ilişkin açıklama yaptı. Okur, "Laik Cumhuriyet'i yıkarak ülkeyi adım adım Orta Çağ karanlığına doğru her gün biraz daha sürükleyen AKP'giller, doğaları gereği düşünen, sorgulayan, zihinlerini işleten, akıllarını kullanan doktorlarımıza, öğretmenlerimize, bilim insanlarımıza, aydınlarımıza karşı onulmaz bir düşmanlık besliyorlar. Bu sebeple insanlarımızı, kafadan silahsızlandırmak, cahil bırakmak için canhıraş bir çaba içerisindedirler" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doktorlara yönelik 'Açık konuşuyorum; varsın gidiyorlarsa gitsinler' açıklamasını ve Konya Kayalar Camii imamı Ahmet Gür'ün sözlerini hatırlatan Okur, "Bu söylemler, AKP'giller'in ve Tayyip Erdoğan'ın sağlık emekçilerimizi, doktorlarımızı itibarsızlaştırmaya yönelik politikalarının sonucudur" değerlendirmesini yaptı.

Okur açıklamasının devamında ise şunları aktardı:

"İMAMIN AÇIĞA ALINMASI YETMEZ, YARGILANMASI DA GEREKİR"

"Halkın Kurtuluş Partisi olarak, bu söyleme karşı kayıtsız kalamazdık. Konya Kayalar Camii imamı Ahmet Gür hakkında suç duyurusunda bulunduk. İmam Ahmet Gür'e karşı tepkiler büyüyünce açığa alınmış. Hayır, bu yetmez. Bu imam, TCK maddelerine göre yargılanıp cezalandırılmalıdır. Eninde sonunda bu imam da bu ülkede bütün değerleri çürüten AKP'giller gibi yargılanıp cezalandırılacak. Bu sondan kaçamayacaklar."