Hkp Genel Başkanı Ankut'un Yargılandığı Davada Arbede Yaşandı, Çevik Kuvvet Müdahale Etti - Son Dakika

FAHRETTİN ÖZTÜRK

Halkın Kurtuluş Partisi (HKP) Genel Başkanı Nurullah Ankut'un 'cumhurbaşkanına hakaret' suçundan yargılandığı davada, partililerin duruşma salonuna alınmaması üzerine Ankut ile avukatları mahkemeyi terk etti. HKP'liler ile güvenlik görevlileri arasında yaşanan arbedeye çevik kuvvet müdahale etti.

HKP Genel Başkanı Nurullah Ankut'un, 11 Mayıs 2021 tarihinde kaleme aldığı "1500 yıllık İslam tarihinin ümmete en fazla kötülük edeni" başlıklı yazısı nedeniyle 'cumhurbaşkanına hakaret' suçundan 1 yıldan 4 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davaya İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde bugün devam edildi. Duruşmaya, HKP Genel Başkanı Nurullah Ankut ile avukatları katıldı. Cumhurbaşkanlığı'nın avukatları da duruşmada hazır bulundu.

GÜVENLİK GÖREVLİLERİ İLE PARTİLİLER ARASINDA ÇIKAN ARBEDEYE ÇEVİK KUVVET MÜDAHALE ETTİ

Mahkeme salonunda çok sayıda güvenlik görevlisi olması ve partililerin içeriye alınmaması nedeniyle savunma yapmak istemediğini söyleyerek mahkemeye tepki gösteren Ankut, avukatlarıyla birlikte duruşma salonunu terk etti. Adliyeden çıktıkları sırada, Nurullah Ankut'u desteklemeye gelen HKP'liler ile güvenlik görevlileri arasında arbede çıktı. Adliye polisi ile çevik kuvvetin müdahalesiyle karşılaşan partililer adliye önünde açıklama yaptı.

"YARGIÇ DURUŞMAYA POLİS İLE DEVAM ETMEK İSTEDİ"

Açıklama yapan avukat Tacettin Çolak, "Yöneticilerimizin dışarı çıkarılmasından sonra polis ile duruşmaya devam etmek istedi mahkeme yargıcı. İşte biz bunu kabul edemeyiz. Biz, Devlet Güvenlik Mahkemeleri'nde de Sıkıyönetim Mahkemeleri'nde de belinde copu, silahı olan polislerin olduğu salonlarda savunma yapmadık. Bugün de aynı şekilde bu savunmayı yapmadık. Salonu terk ettik" dedi.

"HESABINI VERECEKLER"

Avukatının ardından söz alan Nurullah Ankut ise şöyle konuştu:

"Tayyip, bize onlarca dava açtırdı, kendisine hakaret ettiğimiz iddiasıyla. 'Tayyipgiller, adaleti de bitirdiler, ahlakı da bitirdiler' diyoruz. Bunların tamamı akçeli suçlara batmıştır. Hem de binlerce defa. İşledikleri bin bir suçun hesabını bir bir ve şu anda yürürlükte bulunan Türk Ceza Kanunu hükümlerince verecekler."

Adliye önünde toplanan grup, "Halkız, haklıyız, kazanacağız" sloganı attı.

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