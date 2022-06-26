Hkp'liler Hayat Pahalılığını Tencerede Taş Kaynatarak Protesto Etti - Son Dakika
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Hkp'liler Hayat Pahalılığını Tencerede Taş Kaynatarak Protesto Etti

26.06.2022 17:41

Halkın Kurtuluş Partisi (HKP), hayat pahalılığını tencerede taş kaynatarak protesto etti. “Tencerede aş değil taş kaynıyor” sloganı atan HKP’liler, “Yemek yerine taş kaynatıyoruz, çünkü alacak gücümüz sıfırlandı. Aşımızı, işimizi çalanlardan hesap sormak için buradayız” dedi.

Halkın Kurtuluş Partisi (HKP), hayat pahalılığını tencerede taş kaynatarak protesto etti. "Tencerede AŞ değil taş kaynıyor" sloganı atan HKP'liler, "Yemek yerine taş kaynatıyoruz, çünkü alacak gücümüz sıfırlandı. Aşımızı, işimizi çalanlardan hesap sormak için buradayız" dedi.

HKP'liler, hayat pahalılığını ve AKP iktidarının ekonomi politikalarını bugün Ankara Kızılay'daki Karanfil Sokak'ta protesto etti. HKP'nin Ankara il yöneticisi Meliha Kuşçu, burada yaptığı açıklamada, "Çocuklarımız beslenemiyor, gelişim ve zeka gerilikleri ortaya çıkıyor. Emekçi kadınlarımız, çocuklarına ne yedireceğini, sofraya ne koyacağını bilemiyor. Ekonomik sebepler aile içi geçimsizliğin ve kadına şiddet olaylarının artmasına neden oluyor" dedi.

"YEMEK YERİNE TAŞ KAYNATIYORUZ, ÇÜNKÜ ALACAK GÜCÜMÜZ SIFIRLANDI"

"Tencerede AŞ değil taş kaynıyor" sloganı atan HKP'liler, yanlarında getirdikleri ocağın üstünde, tencerede taş kaynattı. Protestocu HKP'liler, "Yemek yerine taş kaynatıyoruz, çünkü alacak gücümüz sıfırlandı. Aşımızı, işimizi çalanlardan hesap sormak için buradayız" dedi.

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Kaynak: ANKA

Halkın Kurtuluş Partisi, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hkp'liler Hayat Pahalılığını Tencerede Taş Kaynatarak Protesto Etti - Son Dakika

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