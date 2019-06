HKÜ 5'inci mezunlarını verdi

Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) düzenlediği görkemli mezuniyet töreniyle, beşinci mezunlarını uğurlamanın gururunu yaşadı.

Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) düzenlediği görkemli mezuniyet töreniyle, beşinci mezunlarını uğurlamanın gururunu yaşadı. Törende 2 bin öğrenci kep atarak mezun oldu.



Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan törene Gaziantep Valisi Davut Gül, HKÜ Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Haluk Kalyoncu, HKÜ Mütevelli Heyeti Üyesi Songül Kalyoncu, HKÜ Rektör V. Prof. Dr. Edibe Sözen, önemli protokol üyeleri, aileler, çok sayıda akademisyen, idari personel ve basın mensubu katıldı.



"HKÜ şemsiyesi sizleri her zaman korumaya ve kollamaya devam edecektir"



5'inci mezuniyet töreninde açılış konuşmalarını yapan HKÜ Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Haluk Kalyoncu, "2008 yılında güneydoğu bölgemizde kurulan ilk vakıf üniversitesi, bir vakıf anlayışının, bir düşüncenin bir gelecek tasavvurunun, yeni nesillerin yetişmesini ideal edinen bir eğitim anlayışının vizyonu olarak temelleri atılan yüksek eğitim kurumumuz, bugün beşinci mezunlarını vermenin haklı gururunu yaşamaktadır. Değerli öğrenci arkadaşlarım. Hasan Kalyoncu Üniversitesindeki eğitiminizin son gününe geldiniz. Ancak biz bunu bir ayrılık olarak görmüyoruz. Hasan Kalyoncu Üniversitesi ailesi birbirini ömürlük seven bir nevi kader birliği yapmış bir ailedir. Bu nedenle her birinizi, mezunlar derneğimize üye olarak ve hatta yöneticileri olarak görmeyi arzu ediyorum. Yeni hayat maratonunuzda, sorumluluklarınız arttıkça hem bugünlerinizi özleyecek, gülümseyerek yad edecek, arkadaşlıklarınızı sürdürecek hem de buradan aldığınız bilgi ve birikimle mesleklerinizde iddialı ve başarılı nesiller olacaksınız. Bulunduğunuz her ortamda ailenizi ve üniversitemizi en güzel şekilde temsil edeceğinize ve gelişen ülkemizde adalete önem veren dürüst yöneticiler, barışı, hoşgörüyü, sevgiyi ve en önemlisi saygıyı ve paylaşmayı önemseyen idealist mühendisler, avukatlar, hakimler, akademisyenler, mimarlar belki çok başarılı sanatçılar, üreten ve yatırımlar yapan işletmeciler olarak bizleri her zaman gururlandıracağınıza inanıyoruz. Biz öyle inanıyoruz ki üniversitemizde sağladığınız başarılar çalışma hayatınızda artarak devam edecektir. Kısacası tam anlamıyla yetişkin ve bağımsız bireyler olarak, artık edilgen evrenizi tamamlayarak etken döneminize geçiş yapacağınız sürece adım atıyorsunuz. Unutmayınız ki mezunlarımız olarak HKÜ şemsiyesi sizleri her zaman korumaya ve kollamaya devam edecektir" dedi.



"Gelişen ve güçlenen Türkiye'de hak ettiğiniz yeri alacaksınız"



"Sizlerden özellikle beklentimiz kendinizi geliştirmeye, okumaya öğrenmeye asla ara vermeden devam etmeniz" diyen Kalyoncu, "Hayatınızda yeni bir dönemin başlangıcını yapıyorsunuz. Önünüzde çok parlak bir gelecek sizleri bekliyor. Burada aldığınız eğitimin, sosyal ve bireysel gelişimin gittiğiniz her yerde sizleri başarılı kılacağından şüphemiz yok. Türkiye'nin inşasında ve tüm insanlığın, çevremizin ve doğamızın geleceği için çok önemli bir değer olduğunuzu hiçbir zaman unutmayınız. İlerleyen senelerde; Gelişen ve güçlenen Türkiye'de hak ettiğiniz yeri alacak ve küresel ölçekte güncel bilgi ve donanımınızı devam ettirmeniz için Bu konuda arzu ve isteği olan her bir mezunumuza kariyer merkezlerimiz, teknoloji ofislerimiz, araştırma merkezlerimiz ve üniversitemiz kadrolarının kapıları her zaman açık olacaktır" ifadelerini kullandı.



Gaziantep Valisi Davut Gül ise mezun olan öğrencilere mesleki hayatlarında başarılar dileyerek "Hasan Kalyoncu Üniversitesinin hem Türkiye'de hem de uluslararası arenada iyi yerlere geleceğine inancım tamdır. Sizlere ve hocalarımıza güveniyoruz. Buradan mezun olunca ülkemize hayırlı birer bireyler olacağınıza gönülden inanıyorum. Mesleki hayatınızda hepinize başarılar diliyorum" şeklinde konuştu.



"Her başarının ardında önce iyi insan olma idealini taşımanızı dilerim"



"Mezun olmak demek aynı zamanda yetkilenmek demektir. Mesleki anlamda artık yetkilisiniz" diyerek mezunlara seslenen HKÜ Rektör Vekili Edibe Sözen, "Hasan Kalyoncu Üniversitesinden mezun olmak demek bilgisinden emin olmak demektir, mesleğinin, ülkesinin ve geleceğinin sorumluluğunu almak demektir. Yeni bir yolun başındasınız. Sizleri en iyi makam ve mevkilerde görmek en büyük arzumuzdur. Başaracağınıza, hayallerinizi gerçekleştireceğinize inanıyoruz. Üzerinde bulunduğumuz coğrafyanın, ipek yolunun düşünürlerinden olan Farabi önce doğruyu bilmek gerekir der. Size bu sözü hatırlatmak isterim yol düşünceniz bu olsun. Kıymetli aileler; gençlerinizi bin bir emek ile okuttunuz, şimdi bugün sizin de onur gününüzdür. Genç kuşaklara değer aktarımında bulunan üniversitemiz kendisiyle, çevresiyle barışık insan yetiştirmeyi de önemser. Her başarının ardında önce iyi insan olma idealini de taşımanızı diler, hepinizi saygı ve sevgi ile yeniden selamlarım" dedi.



"Koşar adımlarla ilerleyen bir üniversite"



Hasan kalyoncu üniversitesinin 7 fakültesi, 25 bölüm, 2 yüksekokulu ile bölgenin ilk vakıf üniversitesi olduğunu ifade eden Sözen, "Üniversitemiz, geçtiğimiz yıl ISO 9001 Yönetim Sistemi Belgesini almış,164 üniversite içinde A plus üniversite olarak seçilmiştir. 9'u faaliyette, 3'ü açılacak olan 12 araştırma merkezi bulunmaktadır. Süreli yayınları, tescilli patentleri, sözleşmeli sanayi projeleri ile organize sanayi bölgesinde yeni kurulan teknoparkı ve ABD'de ki Silikon Vadisinde bulunan kuluçka merkezi ile girişimci bir üniversitedir. 2 adet inovasyon merkezi bulunan üniversitemiz, 2017 yılı itibariyle girişimcilik kategorisinde 41' inci sıraya yükselmiş koşar adımlarla ilerleyen bir üniversitedir. Geçtiğimiz yıl itibariyle ulusal kanallarda en gündem oluşturan üniversite olmanın yanında, yeni açılacak bölümleriyle başta bölgemizin ihtiyaçlarına cevap vermeye çalışan bir şehir üniversitesi konumundadır. Her geçen yıl sayıca artış gösteren uluslararası öğrencileriyle de ileriki yıllarda uluslararası üniversite olma yolunda çabalarını yoğun bir şekilde göstermektedir. Hasan Kalyoncu Üniversitesi; elektriğini kendisi üreten, sıfır atık sistemine geçmiş olan üniversitemiz akıllı, çevreci ve engelsiz bir üniversitedir" ifadelerini kullandı.



2000 öğrenci kep attı



Konuşmaların ardından HKÜ'de derece yapan ilk üç öğrenciye başarı belgeleri ve ödülleri, Gaziantep Valisi Gül, HKÜ Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Haluk Kalyoncu, HKÜ Rektör V. Prof. Dr. Edibe Sözen tarafından takdim edildi. Coşkulu mezuniyet töreninde her fakülte ve bölümün ilk üçü kürsüye davet edilerek diplomaları takdim edildi. Ardından sırasıyla isimleri okunan tüm öğrencilere tek tek diplomaları verildi.



Beşinci mezunlarını vermenin heyecanını yaşayan HKÜ'de; Eğitim Fakültesi, Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi, İletişim Fakültesi, Hukuk Fakültesi, İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Meslek Yüksekokulunda öğrenimini tamamlayan 2000 öğrenci kep atarak mezun oldu.



2018-2019 eğitim-öğretim yılında eğitimlerini başarıyla tamamlayarak mezun olmaya hak kazanan öğrenciler, diplomalarını aldıktan sonra keplerini coşkulu bir şekilde havaya atarak mezuniyetin tadını çıkardı. Üniversite eğitim sürecinin son noktası olarak sembolleşen kep atma anı, ailelere ve mezunlara duygu dolu anlar yaşattı. Toplu halde kep atan öğrenciler, hem üniversiteden mezun olmanın hem de yeni bir hayata başlamanın heyecanını birlikte yaşadı. - GAZİANTEP

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

