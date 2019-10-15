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HKU'dan Barış Pınar Harekatına destek

1 saat önce

HKU Senatosu Türk Silahlı Kuvvetleri'nin başarıyla yürüttüğü 'Barış Pınar Harekatına' destek verdi.

HKU'dan Barış Pınar Harekatına destek, System.String[]

HKU Senatosu Türk Silahlı Kuvvetleri'nin başarıyla yürüttüğü 'Barış Pınar Harekatına' destek verdi.


HKÜ senatosundan yapılan açıklamada, "Ülkemizin 2016 yılında sınır güvenliğinin tehdit eden unsurlarına karşı güvenli bölge stratejileri bağlamında önce Fırat Kalkanı arından da Zeytin Dalı Harekatı'nın başarılı bir şekilde hiçbir sivile zarar verilmeden sonuçlanmıştır. Aynı stateji bağlamında Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları ile hazırlanan 'Barış Pınarı Harekatı Planı' Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından 09 Ekim 2019'da saat 16.00'dan itibaren uygulanmaya başlanmıştır. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin terörle mücadeleye yönelik özellikle Birleşmiş Milletler Sözleşmesinin 51. Maddesinde yer alan 'Meşru Müdafaa Hakkı' çerçevesinde, Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygılı olarak icra edilen harekat planı, Fırat Kalkan Harekatı ve Zeytin Dalı Harekatı'nda olduğu gibi sadece teröristler ile bunlara ait barınak, sığınak, mevzii, silah, araç ve gereçler hedef alınmaktadır. Bu harekat etnik ve dini grubu hedef almadığı gibi Suriye'nin tarihi, kültürel varlıkları ile altyapı tesisleri gibi sosyal yaşam alanlarının zarar görmemesi için gereken hassasiyeti göstermektedir. HKU Senatosu olarak Türk Silahlı Kuvvetleri'nin başarıyla yürüttüğü 'Barış Pınar Harekatı'nın arkasındayız ve bu operasyonları destekliyoruz. Ülkemizin ve bölgemizin birliği, dirliği sulh ve selameti için harekatın, tüm terör odakları temizleninceye kadar ve terör tehdidi ortadan kalkıncaya kadar devam etmesi temennimizdir" ifadeleri kullanıldı. - GAZİANTEP

Recep Tayyip Erdoğan, Fırat, TSK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 12:51 Kaynak: İHA
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