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HKÜ'de "aile ve evlilik" konulu sempozyum yapıldı - Son Dakika

HKÜ'de "aile ve evlilik" konulu sempozyum yapıldı

01.06.2021 14:17
HKÜ'de

Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) Eğitim Fakültesi tarafından, evlilik ve aile alanında yürütülen bir TÜBİTAK Projesi kapsamında konu hakkında bilimsel çalışmalar yapan akademisyenler ve araştırmacıların katılımıyla "Evlilik ve Aile Danışmanlığı Sempozyumu" gerçekleştirdi.

Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) Eğitim Fakültesi tarafından, evlilik ve aile alanında yürütülen bir TÜBİTAK Projesi kapsamında konu hakkında bilimsel çalışmalar yapan akademisyenler ve araştırmacıların katılımıyla "Evlilik ve Aile Danışmanlığı Sempozyumu" gerçekleştirdi.

Video konferans platformu üzerinden çevrimiçi olarak yürütülen ve Youtube üzerinden canlı yayınlanan sempozyum yoğun ilgi gördü. Yaklaşık bin 200 kişi sempozyuma dinleyici olarak katıldı. Evlilik ve aile konusunu vaka örnekleri ve tüm detayları ile birlikte ele alan sempozyumun açılış konuşmalarını HKÜ Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli ve HKÜ Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şener Büyüköztürk yaptı.

"Ailenin mutluluğu, toplumun mutluluğudur"

Konuşmasında, pandeminin hayatlarımızdan birçok şey götürdüğünü ama bazı şeylerin de farkına varmamızı sağladığını belirten Rektör Prof. Dr. Dereli, "Pandemi sürecinde hepimiz ailelerimizle daha fazla zaman geçirebildik, birbirimizi daha iyi tanıyabildik. Aile kavramı ve 'aile olabilmek' çok önemli. Aile, toplumun en küçük yapıtaşı. Aileyi bir vücutta hücre gibi düşünün. Hücreler iyi olursa, tüm vücut, yani toplum iyi olur. Bu nedenle, ailenin güçlendirilmesi toplumun refahı, mutluluğu ve iyiliği için çok önemli. Hepimiz bir ailenin parçasıyız. Aile konusunun bilimsel olarak tartışılması da çok mühim. Ailenin, evliliğin, akrabalığın her zamankinden daha önemli hale geldiği bir süreçten geçiyoruz. Bu nedenle, konuyu gündeme getirerek bu sempozyumun düzenlenmesinde emeği geçen tüm öğretim elemanlarımıza ve katılımcılara teşekkür ediyorum" dedi.

"Toplumun gücü, ailenin gücü kadardır"

Aile, evlilik ve toplum konularıyla ilgili literatür taraması yaparak, toplumun bu konuya ne kadar duyarlı olduğunu ölçtüğünü belirten Prof. Dr. Büyüköztürk, "Toplumun gücü, ailenin gücü kadardır diye düşünüyorum. Sempozyumun çıktılarının, ailelerin güçlendirilmesine yönelik pek çok yeni araştırma fikrini besleyeceğine gönülden inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Yeni nesil ilişkiler

Açılış konuşmalarının ardından Sempozyum Başkanı Prof. Dr. Yaşar Özbay ile Doç. Dr. Zeynep Hatipoğlu Sümer, 'Türkiye'de Evlilik ve Aile Danışmanlığı, Dünü, Bugünü ve Yarını' konusunu değerlendirdiler. Sempozyumun ilk oturumunda "Yeni Nesil İlişkiler" konuşuldu. Dr. Pınar Çağ 'Aşkın ve İlişkilerin Teknolojik Hali', Dr. Büşra Akçabozan Kayabol 'Uzak Mesafe İlişkilerinin Sürdürülmesi', Dr. Burcu Üçok 'Çift Kariyerli Evlilikler', Dr. Fatma Arıcı ise 'Sosyal Bağlamsal Bakışla Çift Terapisi, Güç ve Eşitlik' konulu sunumlarını yaptılar.

Pandemi gölgesinde yakın ilişkiler

Evlilik ve aile danışmanlığı konusundaki güncel konulara değinilen sempozyumun ikinci oturumunda "Pandemi Gölgesinde Yakın İlişkiler" konusu ele alındı. Dr. Özlem Haskan Avcı 'Evlilik Öncesi İlişkilerde Gottman Modelinin Kullanımı', Dr. Mustafa Kurşuncu 'Köken Aileler İlişkilerimizi Nasıl Etkiler', Dr. İsmail Hakkı Tomar ' Evlilik İlişkilerinde İkili Başa Çıkma', Dr. Sare Terzi İlhan ise 'Bağlanma Yaralarının Bandajı' konulu başlıklarıyla güncel konulara dikkat çektiler.

Aile ve çift terapilerinde uygulamalar

Sempozyumun ikinci gününde evlilik ve aile danışmanlığı alanındaki dört farklı bakış açısını temsil eden uygulama örnekleri hakkında bilgi verildi ve uygulamalar, vaka örnekleri ile zenginleştirildi. Günün ilk oturumunda Dr. Özlem Köse 'Medikal Aile Terapisi Nedir?', Psk. Dan. Özge Tecelli 'Adler ve Çift Terapisi', Doç. Dr. Hüdayar Cihan 'Gottman Çift Terapisi', Dr. Gözde Özer Dar ise 'Yakınlaşmadan Karşılaşmaya Aile Terapilerinde Genogram Çalışması' konularında bilgi ve deneyimlerini katılımcılarla paylaştı.

Evlilik ve aile danışmanlığı alanında çalışılan güncel konular, mevcut araştırmalar, araştırma ve veri analizi yöntemleri ve yeni araştırma yönelimlerinin tartışıldığı sempozyumun sonunda Doç. Dr. Didem Aydoğan 'Mevcut Durum ve Gelecek Yönelimler' konulu bir sunum yaptı. Evlilik ve aile konusunun her yönüyle masaya yatırıldığı ve farklı konu başlıklarıyla zenginleştirildiği sempozyumun genel değerlendirmesini ise Prof. Dr. Yaşar Özbay, Doç. Dr. Zeynep Hatipoğlu Sümer, Doç. Dr. Didem Aydoğan ve Dr. Büşra Akçabozan Kayabol yaptı.

E-Katılım belgesi verildi

Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik ile Psikoloji alanında yüksek lisans ve doktora yapan öğrencilerin, ruh sağlığı uzmanlarının (psikolojik danışman, psikolog ve psikiyatristler) ve akademisyenlerin katılımına açık olan sempozyumun sonunda tüm katılımcılara, e-katılım belgesi verildi.

Soru-cevap kısımlarının yer aldığı ve katılımcıların da dahil olduğu iki gün süren "1'inci Evlilik ve Aile Danışmanlığı Sempozyumu", sempozyumun Youtube kanalı üzerinden de canlı olarak yayınlandı. - GAZİANTEP

HKÜ'de aile ve evlilik konulu sempozyum yapıldı
HKÜ'de aile ve evlilik konulu sempozyum yapıldı
HKÜ'de aile ve evlilik konulu sempozyum yapıldı
HKÜ'de aile ve evlilik konulu sempozyum yapıldı

Eğitim Fakültesi, Youtube, Pandemi, Evlilik, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam HKÜ'de 'aile ve evlilik' konulu sempozyum yapıldı - Son Dakika


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