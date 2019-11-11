HKÜ'de fidanlar toprakla buluştu

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından daha yeşil bir Türkiye için 11.11.2019, saat 11.11'de 11 milyon fidanın toprakla buluştuğu "Geleceğe Nefes" projesi kapsamında Hasan Kalyoncu Üniversitesinde (HKÜ), fidan dikim etkinliği gerçekleştirildi.



Türkiye'nin 81 ilinde eş zamanlı olarak düzenlenen etkinlik, yanan alanlarla birlikte köy okulları ve köy yolları başta olmak üzere okul bahçelerinden yol kenarlarına, kamusal alanlardan bozuk orman alanlarına, askeri birliklerden ibadethane ve sağlık ocağı bahçelerine kadar ağaçlandırma çalışması yapılabilecek bütün potansiyel alanlarda gerçekleştirildi. "Geleceğe Nefes" projesine destek veren HKÜ, öğrencileri ile birlikte fidanları toprakla buluşturdu.



Gaziantep'te "çevreci, yeşil ve sıfır emisyonlu kampüsü" ile ön plana çıkan HKÜ, Türkiye genelinde 2023 noktada 11 milyon fidan dikiminin eş zamanlı gerçekleştirildiği etkinlik kapsamında kampüsü yeşillendirdi. HKÜ Öğrencilerinin yoğun ilgi gösterdiği etkinliğe katılan HKÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Tunç ve HKÜ Genel Sekreteri Ümit Şahnaoğlu, öğrencilerle birlikte fidan dikimi gerçekleştirdi. Doğaya ve çevreye olan duyarlılığı arttırmak ve geliştirmek amacıyla özellikle de son zamanlarda zarar gören ormanları yenileyebilmek için başlatılan projeye HKÜ öğrencileri geniş bir katılım sağladı.



Üniversite öğrencileri geleceğe nefes oldu



Yılda 45 bin ağaç kadar karbondioksit emisyonunu azaltabilen yeşil bir kampüse sahip olan HKÜ, gerçekleştirilen etkinlikle öğrencilerine fidan dikimi konusunda destek oldu. Daha yeşil bir kampüs için kollarını sıvayan öğrenciler, fidan dikimlerini gerçekleştirdikten sonra fidanlarını sulayarak geleceğe nefes oldu.



Fidan dikimlerini gerçekleştiren öğrenciler, etkinliğe katılan akademisyenleriyle beraber fidanların önünde hatıra fotoğrafı çektirdi. - GAZİANTEP