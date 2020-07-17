HKÜ'den 15 Temmuz temalı fotoğraf yarışması - Son Dakika

Gaziantep Hasan Kalyoncu Üniversitesince (HKÜ) 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü temalı fotoğraf yarışması düzenleyecek.

HKÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, üniversitenin İletişim Fakültesi tarafından 15 Temmuz darbe girişimi ve sonrasında yaşananların konu edileceği fotoğraf yarışması gerçekleştirecek.

Üniversitelerin önlisans, lisans ve yüksek lisans programlarında öğrenim gören öğrencilerin başvuru yapabileceği yarışmada, birinciye bin 500, ikinciye bin üçüncüye ise 750 lira ödül verilecek.