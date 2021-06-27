Üye Girişi
Hkü'den Büyük Teknoloji Hamlesi - Son Dakika

Hkü'den Büyük Teknoloji Hamlesi

27.06.2021 01:08
Hkü'den Büyük Teknoloji Hamlesi, System.String[]

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank'ın katılımıyla Kalyon Garaj, Çatı GES ve Gaziantep OSB Teknokent AçıldıTeknoloji, inovasyon ve Ar-Ge faaliyetleri ile çıtayı üst sıralara yükselten Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) Kalyon Garaj Prototipleme ve Girişimcilik Merkezi, Güneş Enerji Santralleri...

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank'ın katılımıyla Kalyon Garaj, Çatı GES ve Gaziantep OSB Teknokent Açıldı

Teknoloji, inovasyon ve Ar-Ge faaliyetleri ile çıtayı üst sıralara yükselten Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) Kalyon Garaj Prototipleme ve Girişimcilik Merkezi, Güneş Enerji Santralleri (Çatı GES Projesi) ve Gaziantep OSB Teknokent, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın katılımıyla açıldı.

Bakan Varank'ın ilk durağı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı kapsamında İpekyolu Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen, Ar-Ge, inovasyon, teknoloji transferi ve ticarileşme süreçlerini desteklemek ve hızlandırmak suretiyle yüksek nitelikli ve katma değerli ürünlerin ortaya çıkarılması amacıyla HKÜ tarafından faaliyete geçirilen "Kalyon Garaj" oldu.

Elektrik enerjisi ihtiyacını güneşten elde eden HKÜ, kampüsündeki bina çatılarına 1 MWp güneş enerji santrali (GES) kurarak kurulu GES gücünü 2. 25 MWp'ye çıkardı. Yılda 3. 600 MWh enerjiyi yenilenebilir enerji kaynaklarından elde edecek olan HKÜ yılda 2. 200 ton CO2 salınımını da engellemiş olacak. "0" emisyon hedefiyle elektrik ihtiyacının tamamına yakınını güneşten karşılayacak olan HKÜ'nün "Çatı GES Projesi"nin açılışı da HKÜ Kampüsünde gerçekleştirildi. HKÜ Kalyon Garaj Prototipleme ve Girişimcilik Merkezi, Çatı GES Projesi'nin açılışında kurdeleyi; Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Gaziantep Valisi Davut Gül, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, HKÜ Mütevelli Heyeti Başkanı Cemal Kalyoncu, HKÜ Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Haluk Kalyoncu, HKÜ Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli ve protokol üyeleri kesti.

FİKİRDEN ÜRÜNE GİRİŞİMCİ VE KOBİ'LERE UÇTAN UCA HİZMET

HKÜ bünyesindeki araştırmacı ve girişimciler ile KOBİ'lere mekanik ve dijital prototipleme cihazları ile fikirlerini tasarıma, tasarımlarını fiziksel ürünlere dönüştürme imkanı sağlayan Kalyon Garaj, HKÜ'nün; KALİTTO Teknoloji Transfer Ofisi, Sanal Gerçeklik ve Artırılmış Gerçeklik Laboratuvarı, Enerji Laboratuvarı, Kuluçka Merkezi ve Gaziantep OSB Teknokent'i ile entegre hareket ediyor. Girişimci ve KOBİ'lere uçtan uca hizmet veren Kalyon Garaj, teknolojik bir iş fikri ile başvuran tüm girişimcilere; fikrin projelendirilmesi, iş planının hazırlanması, çekirdek fon temini, ürünün prototiplenmesi ve ticarileştirilmesi dahil tüm aşamalarında destek verebiliyor.

"ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞ BİRLİĞİNİN EN GÜZEL ESERLERİNDEN BİRİ,

KALYON GARAJ"

Gaziantep, üreten bir şehir olduğunu söyleyen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "Şehrimizdeki ekonominin daha katma değerli hale gelmesinin yolu sanayi ile üniversitelerin iş birliğinden geçiyor. Bunun en güzel eserlerinden biri olan Kalyon Garaj Prototipleme ve Girişimcilik Merkezi'nin açılışını gerçekleştiriyoruz. Hasan Kalyoncu Üniversitesi, şehrimize ayrı bir hava getirdi. Kalyon Garaj; iş fikri olan öğrencilerimizin, öğretim elemanlarımızın danışmanlık almalarını sağlayacak güzel bir tesis. Kalyon Garaj'ın sadece Gaziantep'e değil çok kısa zamanda tüm bölgeye hizmet edebilecek duruma geleceğine gönülden inanıyorum. Katma değere giden yol buradan geçiyor. Merkezimiz, ülkemize ve bölgemize hayırlı olsun" dedi.

"BÖLGESEL KALKINMA HIZ KAZANACAK"

"Aynı gün içinde ülkemize, bölgemize ve öğrencilerimize büyük hizmet sunacak Kalyon Garaj Prototipleme Merkezi, Çatı GES Projesi ve Gaziantep OSB TEKNOKENT'in açılışını, sayın bakanımızın teşrifiyle gerçekleştirdik. Gururluyuz" diyen HKÜ Mütevelli Heyeti Başkanı Cemal Kalyoncu: "Yenilenebilir enerjimizle doğaya değer katıyor, Çatı GES Projesi ile kendi elektrik enerjisi ihtiyacımızı güneşten elde ediyoruz. Açılışını yaptığımız her iki merkezimiz de bölgenin üretim kalitesi ve teknolojik yapılanmasına büyük katkı sunacak. Bu merkezler, öğrencilerimizin ürettiği proje fikirlerine büyük destek olacak. Öğrencilerimizin fikirleri her iki merkezimizin çeşitli destekleriyle havada kalmayacak. Özellikle teknoloji tabanlı projeler, prototipleme merkezi ile vücut bulurken, Teknokent ile projeler tam anlamıyla hayata geçecek. Böylelikle bölgesel kalkınma hız kazanacak. Merkezlerimiz hepimize hayırlı ve uğurlu olsun" diyerek düşüncelerini ifade etti.

"ÖNEMLİ BİR GİRİŞİMCİLİK FIRSATI"

Girişimci ve yenilikçi ruha verdikleri önemi dile getiren HKÜ Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli: "Teknoloji transfer ofisimizin (KALİTTO), OSB Teknokent ile birlikte oluşturduğu sinerji; tüm fikir ve proje sahipleri, öğrencilerimiz ve öğretim elemanlarımız için önemli bir girişimcilik fırsatı sunuyor ve Ar-Ge çalışmalarının daha kolay ticarileştirilmesini sağlıyor. HKÜ'nün TÜBİTAK Yenilikçilik ve Girişimcilik Endeksinde vakıf üniversiteleri içinde 8. sırada olması bu başarıyı bir bakıma özetliyor" dedi.

OSB TEKNOKENT'İN AÇILIŞI YOĞUN İLGİ GÖRDÜ

Türkiye'de Organize Sanayi Bölgesi içerisinde yer alan 6 Teknokent'ten birisi olan, organik ve güçlü iş birliği ile hem sanayicilere, hem öğretim elemanlarına hem de öğrencilere mükemmel bir ekosistem ve girişimcilik fırsatı sunan "OSB TEKNOKENT"in açılışı yine yoğun ilgi gördü. Açılışa Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Gaziantep Valisi Davut Gül, HKÜ Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli, Gaziantep OSB Başkanı Cengiz Şimşek, protokol üyeleri ve davetliler katıldı. Sanayi Bakanı Varank, sanayi - üniversite iş birliği, bilimsel potansiyelin, sanayiye aktarılması noktasında önem taşıdığını söyledi.

Bakan Varank, açılışın sonunda HKU Dynamic Öğrenci Topluluğu Dynamic ROV İnsansız Su Altı Aracı Takımı ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

Hkü'den Büyük Teknoloji Hamlesi

Mustafa Varank, Girişimcilik, Gaziantep, OSB, Toplum, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum Hkü'den Büyük Teknoloji Hamlesi - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

EURO 2020 Son 16 Turu'nda Avusturya'yı 2-1 yenen İtalya, çeyrek finale yükseldi 00:32 EURO 2020 Son 16 Turu'nda Avusturya'yı 2-1 yenen İtalya, çeyrek finale yükseldi Sultangazi'de genç kız uçurumdan düştü, pikniğe gittiği erkek arkadaşları kaçtı 00:13 Sultangazi'de genç kız uçurumdan düştü, pikniğe gittiği erkek arkadaşları kaçtı Her şey totem uğruna! Galler'in asimetrik takım fotoğraflarının sırrı ortaya çıktı 23:22 Her şey totem uğruna! Galler'in asimetrik takım fotoğraflarının sırrı ortaya çıktı
Çıplak fotoğrafları, genç öğretmenin başını yaktı! Eski eşinin ifşası yüzünden okuldan atıldı 23:15 Çıplak fotoğrafları, genç öğretmenin başını yaktı! Eski eşinin ifşası yüzünden okuldan atıldı Spor salonunda kıyafet tartışması! Sütyenle spor yapan kadın, salondan atıldı 21:19 Spor salonunda kıyafet tartışması! Sütyenle spor yapan kadın, salondan atıldı Anlaşamayacaklarına karar veren Uraz Kaygılaroğlu ve Gülcan Arslan ayrıldı 20:05 Anlaşamayacaklarına karar veren Uraz Kaygılaroğlu ve Gülcan Arslan ayrıldı
ABD'de bir yolcu, kalkış sırasında uçaktan atladı 19:16 ABD'de bir yolcu, kalkış sırasında uçaktan atladı Türkiye'ye uçuş yasağının kalktığı Rusya'da kış ayından beri en yüksek vaka 18:23 Türkiye'ye uçuş yasağının kalktığı Rusya'da kış ayından beri en yüksek vaka

Son Dakika Haberleri
17:53 Tarihi davada emsal karar çıktı! Yıllarca kendisine tecavüz eden kocasını öldüren Valerie Bacot serbest kaldı
17:43 8.1 milyon euroya satıldı! Düğnyanın en pahalı posta pullarından biri açık artırmada yeni sahibini buldu
17:41 Tek adaylı F.Bahçe seçimine oy kullanmaya giden TFF Başkan Vekili Servet Yardımcı'ya tepki yağıyor
17:25 Son Dakika: 95. Gazi Koşusu'nu kazanan belli oldu! Jokeyliğini Ahmet Çelik'in yaptığı Burgas isimli safkan yarışı birincilikle bitirdi
17:11 Afrin'de bombalı araçla terör saldırısı: 3 ölü, 3 yaralı
17:01 Cumhurbaşkanı Erdoğan ile temeli atılan Kanal İstanbul ile 70 bin kişiye iş imkanı doğacak
16:59 Takipten çıktı, fotoğrafları sildi! Şeyma Subaşı ve Mohammed Alsaloussi aşkı bitti
16:58 Çok sayıda suçtan aranıyordu! İnterpol, Zafer Saral'ı Türkiye'ye iade etti
16:53 Rıdvan Dilmen, Ali Koç ile Aziz Yıldırım'a barışma çağrısında bulundu
16:31 Arda Turan, kendisini istemeyen taraftarlara Twitter'dan gönderme yaptı
Survivor Nagehan Karadere'den bomba cinsel ilişki itirafları! Yatak odası sırlarını ortalığa saçtı Survivor Nagehan Karadere'den bomba cinsel ilişki itirafları! Yatak odası sırlarını ortalığa saçtı         
00:32
Değişen okul ismi yüzünden öğrenciler sınava giremedi Değişen okul ismi yüzünden öğrenciler sınava giremedi         
00:17
İki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 3 kişi öldü, 4 kişi yaralandı İki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 3 kişi öldü, 4 kişi yaralandı         
23:26
Kılıçdaroğlu'nun ardından Kılıçdaroğlu'nun ardından "Söke söke" polemiğine Ali Babacan da katıldı         
23:16
Fenerbahçe, West Ham United'ın Attila Szalai için yaptığı 13 milyon euroluk teklifi reddetti Fenerbahçe, West Ham United'ın Attila Szalai için yaptığı 13 milyon euroluk teklifi reddetti         
22:33
Sabah işe başladığı kereste işletmesinde akşam hayatını kaybetti Sabah işe başladığı kereste işletmesinde akşam hayatını kaybetti         
21:11
Bir anlık dikkati, ailesini tehlikeden korudu! Zehirli sarı yılan, saklandığı bahçede yakalandı Bir anlık dikkati, ailesini tehlikeden korudu! Zehirli sarı yılan, saklandığı bahçede yakalandı         
19:20
İzmir'de neler oluyor? Havada anlam verilemeyen bulutlar görüldü İzmir'de neler oluyor? Havada anlam verilemeyen bulutlar görüldü         
18:50
Hayat Bilgisi'nin 'Barbie Gamze'sini görenler tanıyamıyor Hayat Bilgisi'nin 'Barbie Gamze'sini görenler tanıyamıyor         
17:43
Şanlıurfa'da dehşet anları! 7 kişiyi vurup otomobille üzerlerinden geçmeye çalıştılar; o anlar kamerada Şanlıurfa'da dehşet anları! 7 kişiyi vurup otomobille üzerlerinden geçmeye çalıştılar; o anlar kamerada         
17:04
İçecekler öncelikli olmak üzere ambalajlı ürünler depozitolu oluyor! İade eden parasını geri alacak İçecekler öncelikli olmak üzere ambalajlı ürünler depozitolu oluyor! İade eden parasını geri alacak         
17:00
Takipten çıktı, fotoğrafları sildi! Şeyma Subaşı ve Mohammed Alsaloussi aşkı bitti Takipten çıktı, fotoğrafları sildi! Şeyma Subaşı ve Mohammed Alsaloussi aşkı bitti         
17:00
Çok sayıda suçtan aranıyordu! İnterpol, Zafer Saral'ı Türkiye'ye iade etti Çok sayıda suçtan aranıyordu! İnterpol, Zafer Saral'ı Türkiye'ye iade etti         
16:58
Tentenin altında kaldı! Antalya'da doktorun feci ölüm anları ortaya çıktı Tentenin altında kaldı! Antalya'da doktorun feci ölüm anları ortaya çıktı         
16:45
3 yıl önce 5 dönüm araziye ektiği yaban mersininden, bu yıl 250 bin lira kazanacak 3 yıl önce 5 dönüm araziye ektiği yaban mersininden, bu yıl 250 bin lira kazanacak         
12:13
Teknede aşka geldiler! İtalyan güzel Diletta Leotta ve Can Yaman arasında sıcak dakikalar yaşandı Teknede aşka geldiler! İtalyan güzel Diletta Leotta ve Can Yaman arasında sıcak dakikalar yaşandı         
11:23
Avukatın etek boyuna müdahale eden hakim için karar verildi Avukatın etek boyuna müdahale eden hakim için karar verildi         
10:15
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.06.2021 02:16:20. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Hkü'den Büyük Teknoloji Hamlesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement