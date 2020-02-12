HKÜ'den öğretmen eğitimi semineri - Son Dakika
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HKÜ'den öğretmen eğitimi semineri

6 saat önce

Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) Yabancı Diller Yüksekokulu akademisyenlerine yönelik; etkili sınıf yönetimi açısından akademisyen-öğrenci iletişiminin öneminin vurgulandığı bir seminere imza attı.

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Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) Yabancı Diller Yüksekokulu akademisyenlerine yönelik; etkili sınıf yönetimi açısından akademisyen-öğrenci iletişiminin öneminin vurgulandığı bir seminere imza attı. Profesyonel Gelişim Faaliyetleri kapsamında düzenlenen ve iki oturumda gerçekleştirilen seminere, Öğr. Gör. Andrew Christopher Bosson konuşmacı olarak katıldı.


Nitelikli akademisyen ve nitelikli öğretim için çalışmalarını sürdüren HKÜ, etkili sınıf yönetimi açısından akademisyen-öğrenci iletişimini güçlendirecek ve öğrencilerin derslerde daha etkili geri bildirim vermesini sağlayacak bir program gerçekleştirdi. Akademisyenlerin sınıfta daha etkin rol almalarına katkı sağlayacak etkinlik, HKÜ Yabancı Diller Yüksekokulunda gerçekleştirildi. İki oturum şeklinde düzenlenen ve Öğr. Gör. Andrew Christopher Bosson'un konuşmacı olduğu eğitime, akademisyenler yoğun katılım gösterdi. İlk oturumda; Öğrencilerin yazma ve konuşma performanslarına geri bildirim verme yöntemleri anlatılırken ikinci oturumda ise; sınıf yönetimi ve öğrencilerin ilgisini çekme yöntemleri konuları konuşuldu. Akademisyenler, profesyonel gelişim faaliyetleri kapsamında düzenlenen ve kendileri için fayda sağlayan seminer sonunda, etkili sınıf yönteminin teknikleri ve nitelikli öğretim konusunda bilgiler edindi.


"Kişisel gelişimlerin desteklenmesi bizi mutlu ediyor"


Akademisyenlerin sınıf ortamında öğrencilerle daha etkin iletişim kurmalarına fayda sağlayacak seminere ilişkin düşüncelerini dile getiren HKÜ Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürü Öğr. Gör. Mehmet Salih Yoğun: "Seminerin profesyonel gelişim faaliyetleri kapsamında akademisyenlerimize katkı sağlayacağını düşünüyorum. Alanında deneyimli Andrew Christopher Bosson tarafından etkin bir biçimde anlatılan programda, sınıf içindeki iletişimin nasıl olması gerektiği detaylarıyla aktarıldı. Önemli bir konu olduğunu düşünüyorum. Son zamanlarda daha da çok önemini gösteren ve gelişen eğitim faaliyetleri, niteliği daha da çok arttırmaya yönelik bir konu olarak karşımıza çıkıyor. Kişisel gelişimlerin desteklenmesi ve verimliliklerin arttırılmaya yönelik çalışmaların fazlalaştığını görmek bizi mutlu ediyor. Ayrıca seminere katkılarından dolayı Oxford University Press'e teşekkürlerimizi iletiyoruz" ifadelerini kullandı.


Sınıf ortamında etkin iletişiminin vurgulandığı ve iki oturum şeklinde gerçekleştirilen seminerde, akademisyenler merak ettikleri soruları konuşmacıya yöneltti. Christopher Bosson tarafından cevaplanan soruların ardından, HKÜ Yabancı Diller Yüksekokulu Akademisyenleri seminer sonunda hatıra fotoğrafı çektirdi. - GAZİANTEP

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 04:01 Kaynak: İHA
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