HKÜ'den sigarayı bıraktıran etkinlik - Son Dakika

HKÜ'den sigarayı bıraktıran etkinlik

18.02.2021 13:47
HKÜ'den sigarayı bıraktıran etkinlik, System.String[]

Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ), sigara bırakmak isteyenlere yönelik çevrimiçi, "Dünya Sigarayı Bıraktırma Günü Etkinliği" düzenleyerek tütün mamullerini bıraktırma yönünde farkındalık oluşturdu.

Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ), sigara bırakmak isteyenlere yönelik çevrimiçi, "Dünya Sigarayı Bıraktırma Günü Etkinliği" düzenleyerek tütün mamullerini bıraktırma yönünde farkındalık oluşturdu.

Çevrimiçi bilgilendirme seminerine yoğun ilgi gösteren katılımcılar, tütün mamullerinin zararları ve tütün mamullerini bırakma yöntemleri ile ilgili önemli bilgiler edindi. Konuşmacı olarak Yeşilay Gaziantep Şube Koordinatörü Eyüp Berk ve Tütün Bağımlılığı Formatörü Ömer Kökmen tütün mamullerinin zararlarını anlattı.

"Sigarasız bir yaşam için katılımcı sayımız her geçen gün artıyor"

İlk olarak Eyüp Berk, Genç Yeşilay'ın faaliyetlerini anlattı. Berk, "Genç Yeşilay kapsamında bir kampımız bulunmakta. 7 yılda 76 bin genç kampçı yetiştirildi. Burada hedefimiz, gençlere sigara ve türevlerinin zararlarını anlatarak onları hem sigaradan uzak tutmak hem de çevrelerinde tütün kullanan kişilere bıraktırma yönünde destek olmalarıdır. Genç Yeşilay Kulübüne geçtiğimiz yıl ülke genelinde 52 yeni il şube, 5 bin 200 esnaf dahil oldu. Sigarasız bir yaşam için katılımcı sayımız her geçen gün artıyor. Böylece tütün mamullerine karşı mücadelemiz daha da güçleniyor" dedi.

"Sigaradan yılda 8 milyon, günde 22 bin kişi ölüyor"

Çevrimiçi seminerde konuşma yapan Tütün Bağımlılığı Formatörü Ömer Kökmen, tütün mamulleri hakkında önemli açıklamalar yaptı. Kökmen, bağımlılığa neden olan etmenleri tüm detaylarıyla anlatırken, sigara kullanan kişilerin neden sigarayı bırakamadığını da açıkladı. Kökmen, "Maalesef sigara, dünyada sağlığa zararlı en yaygın maddedir. Genellikle bir kereden bir şey olmaz ile başlar. Sigara, 4 binden fazla zararlı maddeyi içinde barındırıyor. Bu kadar zararlı maddeyi içinde barındıran sigaradan, yılda 8 milyon, günde 22 bin kişi ölüyor. Peki sigara içince neler oluyor? Kalp atışı hızlanır ve kan basıncı artar. Mide asit üretir. Böbrekler, olması gerekenden daha az miktarda idrar üretir. İştahsızlık artar" dedi.

"Sigara kişinin ruh sağlığını olumsuz etkiler"

Kökmen, "Sigaranın uzun süreli etkilerini inceleyecek olursak, sık sık nefessiz kalmaya sebep olur ve öksürüğü arttırır, dişlerde siyah ya da sarı lekelere sebep olur, daha kırışık ve kuru bir ciltle olduğundan yaşlı görünmeye sebep verir. Kadınlarda ve erkeklerde kısırlık riskini ortaya çıkarır. Ayrıca sigara, astım, mide ülseri, damar hastalıkları, kronik baş ağrıları, kalp krizi ve kalp ile ilgili hastalıklar felç gibi çeşitli ve bir o kadar da tehlikeli hastalıklara yola açar. Sigara kişinin ruh sağlığını olumsuz etkiler. Kişinin kendisinde ve çevresinde birçok hastalığa sebep olur. Bunların yanında ekonomik olarak da kişiye çok fazla zarar verir" ifadelerini kullandı.

"Bir nargile 50 sigaraya eşittir"

Son günlerde popüler hale gelen nargilenin zararlarına da değinen Kökmen, "Bir nargile 50 sigaraya eşittir. Nargile içen kişilerde ise şu var, 'ayda yılda bir içiyoruz ne olacak' ancak bilinmiyor ki nargie, sigaradan 50 kat daha zararlıdır. Nargile gibi elektronik sigara da son derece zararlıdır. Elektronik sigaraların da sigaranın zararlarının yanında ekstra zararları vardır. Ayrıca elektronik sigaralar, sigarayı bıraktırmada ilk sıralar sigara kullanımını azalttırıyor gibi görünse de sigara kullanımını ilerleyen günlerde daha da arttırmaktadır. Eğer sigarayı bırakmak için kalp krizi ya da kanser olmayı beklerseniz vücut kendini tekrar iyileştiremeyecektir. Sigaraya başlamak kolay bırakmak ise zordur" dedi.

"Sigara bırakmak için net bir gün belirleyin"

Sigarayı bırakmak için neler yapılması gerektiğine değinen Kökmen, "Bırakmak için net bir gün belirleyin. Hobi ve uğraşlarınızı arttırın. Sık sık diş fırçalayıp duş alın. Sigara içmenizi tetikleyecek etkenlerden uzak durun. Meyve suyu, bitki çayı, sakız gibi faaliyetlerle sigara içme isteğinizin önüne geçin. Temiz hava alın, spor yapın ve hareket edin. Bol su için. Meyve ve sebze tüketimini arttırın. Ayrıca sigarayı bırakmak için 444 79 75 numaralı telefonu arayabilir ya da "yedam.org.tr" adresini ziyaret ederek sigarayı bırakmakta destek alabilirsiniz dedi" diye konuştu.

Sigara ve diğer tütün mamullerini bıraktırmaya yönelik düzenlenen etkinlik, soru cevap kısmı ile son buldu. - GAZİANTEP

HKÜ'den sigarayı bıraktıran etkinlik
HKÜ'den sigarayı bıraktıran etkinlik
HKÜ'den sigarayı bıraktıran etkinlik
HKÜ'den sigarayı bıraktıran etkinlik
HKÜ'den sigarayı bıraktıran etkinlik
HKÜ'den sigarayı bıraktıran etkinlik

Gaziantep, Yeşilay, Sigara, Tütün, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel HKÜ'den sigarayı bıraktıran etkinlik - Son Dakika


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