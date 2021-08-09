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HKÜ Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü açıldı - Son Dakika

HKÜ Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü açıldı

09.08.2021 12:58

HKÜ Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü açıldı Bölüm lansmanında Ekin Şef'ten "Yenilebilir" sanat şöleni Hasan Kalyoncu Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü'nün lansman programı, HKÜ Rektörü Prof. Dr.

HKÜ Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü açıldı

Bölüm lansmanında Ekin Şef'ten "Yenilebilir" sanat şöleni

GAZİANTEP - Hasan Kalyoncu Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü'nün lansman programı, HKÜ Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli'nin ev sahipliğinde Gaziantep Valisi Davut Gül, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Turgut'un katılımlarıyla gerçekleştirildi.

Nitelikli şefler yetiştirmeyi hedefleyen ve bu yıl 30 öğrenci ile eğitime başlayacak olan HKÜ Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü'nün lansmanı yapıldı. Lansman programında geçtiğimiz yıl MasterChef yarışmasının ünlü yarı finalistlerinden Ekin Eylem Ulaş, bölüm öğretim elemanları Dr. Öğretim Üyesi ve Bölüm Başkanı Furkan Baltacı, Dr. Öğretim Üyesi Zeynep Parlak Özer, Dr. Öğretim Üyesi Fulya Harp Çelik ve Araştırma Görevlisi Harun Yiğit Alkan ve Beslenme ve Diyetetik Bölümü öğrencileri ile birlikte hazırladığı 4 kurstan oluşan menüsünü misafirlerine sundu.

Şef Ekin Eylem Ulaş'ın Gaziantep'in meşhur yemek ve tatlılarını kendine özgü bir tarzla yorumlayarak özel gastronomi teknikleri ile hazırladığı ve sunduğu lezzetler, tadım yapan davetliler tarafından büyük beğeni topladı ve tam not aldı. HKÜ Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü akademisyenleri ile Beslenme ve Diyetetik Bölümü'nün gönüllü öğrencilerinin, sunum aşamasında mutfakta yoğun çaba göstererek hazırladığı ve Ekin Eylem Ulaş'ın şefliğinde gerçekleşen etkinlik, adeta bir lezzet şölenine dönüştü. Lansman programına, ünlü internet fenomenleri de destek verdi.

"Gastronomi bölümüne yoğun talep var"

Katılımcıları açılış konuşmasıyla selamlayan HKÜ Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli, "Gaziantep bir gastronomi şehri ve bu konuda oldukça ileride. HKÜ olarak bu konudaki altyapı ve insan kaynağını güçlendirmek için bir adım attık ve Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültemizde Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümümüzü açtık. Bu yıl 10'u tam(yüzde 100 burslu, 20'si yüzde 50 burslu olmak üzere toplam 30 öğrenci kontenjanımız bulunmakta. Çok yoğun bir talep var. Şef Ekin Eylem Ulaş'ın da katkıları ile birlikte bugün güzel bir başlangıç yaptık. Bugünkü lansmanımıza katılan ve Üniversitemize desteklerini esirgemeyen Sayın Valimize ve Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımıza da ayrıca teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

"Dünya mutfağının Anadolu'nun lezzetlerine ihtiyacı var"

Lansman programına katılarak katılımcılara seslenen Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, "Lezzetin başkentiyiz. Sağlıklı lezzetin de başkenti olduk artık. Topraktan çıkan bütün ürünlerimizin nar, fıstık, sumak, biber gibi dünyanın Gaziantep mutfağını ve bu mutfağı mutfak yapan ürünleri tüketmek gerektiğine dair yaygın bir kanaati var. Tabi bunları nasıl tükettiğiniz önemli. Bu iş hizmet sektörü ve bu sektörde yetişmiş insan gücü, yetişmiş insan gücünde de akademik başarı çok önemli. Bizim uluslararası hedefe ulaşmamız için bugün lansmanı yapılan bu bölüm yeni fırsatlar getirecek. San Sebastian, Barcelona ve Paris ile dünyanın gastronomi ülkeleriyle yarışıyoruz. Böyle bir hedefiniz varsa bunu yetişmiş insan gücü ve akademik bakışla güçlendirmeniz gerekiyor. Sanatı lezzetle buluşturmak gerekiyor. Dünya mutfağının Anadolu'nun lezzetlerine ihtiyacı var" şeklinde konuştu.

"Yenilebilir sanatla, yöresel lezzetleri farklı boyuta taşıdık"

Hazırladığı lezzetleri misafirlerine büyük bir özenle sunan Şef Ekin Eylem Ulaş ise, "Gastronomi şehri Gaziantep'te yemek yapmak benim için bir onurdur. Buranın yöresel lezzetlerini kendimce gastronomi tekniklerini kullanarak yorumladım. Çünkü bugün Hasan Kalyoncu Üniversitesi'nin Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü'nü açıyoruz. Dünyanın farklı yerlerinde uygulanan teknikleri kullanarak, yöresel lezzetleri farklı bir boyuta taşıdık. Misafirlerimizin memnuniyetleri bizleri gururlandırdı. Bizler yenilebilir sanat yapıyoruz" diyerek herkese teşekkürlerini iletti.

Lezzetli sunumların yapıldığı lansman programında, Şef Ekin Eylem Ulaş, Gaziantep Valisi Davut Gül'e, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'e ve Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli'ye üzerinde isimlerinin ve üniversite logosunun yer aldığı aşçı üniforması takdim etti.

HKÜ Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü açıldı
HKÜ Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü açıldı
HKÜ Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü açıldı
HKÜ Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü açıldı

Türkay Dereli, Fatma Şahin, Gastronomi, Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel HKÜ Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü açıldı - Son Dakika


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