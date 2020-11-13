HKÜ ile Kalyon PV'nin iş birliği gelişiyor - Son Dakika

HKÜ ile Kalyon PV'nin iş birliği gelişiyor

13.11.2020 10:45
HKÜ ile Kalyon PV'nin iş birliği gelişiyor, System.String[]

Bölgenin ilk vakıf üniversitesi olarak yenilik, girişim ve inovasyon odaklı kurulan Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) ve Türkiye'nin ilk yerli entegre güneş paneli fabrikası olan Kalyon PV, "Güneş Enerji Teknolojileri İşbirliği Çalıştayı ve Teknik Gezi" için bir araya geldi.

Bölgenin ilk vakıf üniversitesi olarak yenilik, girişim ve inovasyon odaklı kurulan Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) ve Türkiye'nin ilk yerli entegre güneş paneli fabrikası olan Kalyon PV, "Güneş Enerji Teknolojileri İşbirliği Çalıştayı ve Teknik Gezi" için bir araya geldi.

Kalyon PV tarafından Asya dışında ilk kez dört entegre tesisin ve Ar-Ge merkezinin kurulduğu Ankara'da gerçekleşen çalıştay öncesinde, Kalyon PV'nin entegre tesislerinde yerli imkanlarla üretilen panellerle 20 bin dönüm arazi üzerine kurulumu devam eden 1 GW kapasiteli güneş enerji santrali (GES), HKÜ Araştırmacıları tarafından ziyaret edildi. Kullanılan takip sistemi ile gün ışığından üst düzeyde fayda elde edilen, hataları tespit edebilmek için yüksek izleme çözünürlüğüne sahip olan ve çift yönlü enerji üreten panellerin kullanıldığı GES, HKÜ Mühendislik Fakültesi Akademisyenleri ile KALİTTO temsilcisi tarafından detaylı gözlemlendi.

Ankara Kalyon PV entegre tesisler ve Ar-Ge Merkezinin de ziyaret edildiği teknik gezide HKÜ Araştırmacılarına, Kalyon PV CTO'su Dr. Peter Fath ve Kalyon PV Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Yusuf Arayıcı eşlik etti. Fabrika Genel Müdürü Ahmet Taşkın'ı da yerinde ziyaret eden ekip, Kalyon PV tarafından kurulan dört fabrikada teknik gezi gerçekleştirilerek üretim süreçleri hakkında bilgiler edindi.

Yenilenebilir enerji ekosisteminde, işbirliğine dayalı yeni fikirler

Ar-Ge ve kurumsal eğitime dayalı yapılacak iş birliği için ilk olarak HKÜ'nün ev sahipliğinde bir araya gelen iki kuruluş, işbirliğini güçlendirmek için proje hedeflerini bu kez, Kalyon PV Ar-Ge Merkezinde masaya yatırdı. Teknik gezilerin ardından Kalyon PV CTO'su Dr. Peter Fath moderatörlüğünde oturumlar şeklinde gerçekleşen çalıştayda, araştırmacılar kendilerini tanıtarak çalışma alanları ve projeleri hakkında bilgiler verdi. Yapılan ağ oluşturma oturumunda, çalışma alanları ve projeleri aynı doğrultuda olan araştırmacılar, birebir görüşme imkanı buldu. Birebir görüşmelerde, proje ekipleri güçlendirilirken yeni proje fikirleri de ortaya çıktı.

Ar-Ge, yenilik ve girişimcilikte öncü iki kuruluşu bir araya getiren işbirliği çalıştayının son oturumunda ise proje başlıkları ve hedefleri belirlendi. - GAZİANTEP

HKÜ ile Kalyon PV'nin iş birliği gelişiyor
HKÜ ile Kalyon PV'nin iş birliği gelişiyor
HKÜ ile Kalyon PV'nin iş birliği gelişiyor
HKÜ ile Kalyon PV'nin iş birliği gelişiyor

Araştırma Geliştirme, Gezi Parkı, Türkiye, Enerji, Yaşam, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam HKÜ ile Kalyon PV'nin iş birliği gelişiyor - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Taksici, annesini hastaneye götürmek için anlaştığı adamı hastanelik edip ölümle tehdit etti Yargıtay, sebepsiz yere eşiyle cinsel ilişkiye girmeyen kocayı "tam kusurlu" buldu Handan Selçuk, hayatını kaybeden Timur Selçuk'un vasiyetini açıkladı: Anma töreni yapmamızı istemedi Spiker sigara yasağından bahsederken ekrana getirilen adamın bali çektiği görüldü Ermenistan'daki Paşinyan karşıtı protestolar 3'üncü gününe girdi! Ülkede iç savaş an meselesi Böylesi filmlerde olmaz! Yaptığı kazayı kaydeden vatandaş şans eseri başka bir kazayı da kayda aldı Son Dakika! Çocuk parkındaki sembol tartışma yaratmıştı! Belediye Başkan Yardımcısı ile Park ve Bahçeler Müdürü görevden alındı İstanbul'da gökyüzünde ay ile yıldız yan yana geldi
Atatürk'e yönelik çirkin saldırıya sosyal medyadan tepki yağıyor Atatürk'e yönelik çirkin saldırıya sosyal medyadan tepki yağıyor         
11:01
Fenerbahçe'de Gökhan Gönül 3-4 hafta sahalardan uzak kalacak Fenerbahçe'de Gökhan Gönül 3-4 hafta sahalardan uzak kalacak         
10:52
Bu kadar da olmaz! Çam sakızı için ağaçları getirdikleri hale vatandaşlar isyan etti Bu kadar da olmaz! Çam sakızı için ağaçları getirdikleri hale vatandaşlar isyan etti         
10:47
Son Dakika! Bakan Koca müjdeli haberi verdi: Aşı çalışmalarında büyük ilerlemeler var, maske yakın zamanda hayatımızdan çıkmış olacak Son Dakika! Bakan Koca müjdeli haberi verdi: Aşı çalışmalarında büyük ilerlemeler var, maske yakın zamanda hayatımızdan çıkmış olacak         
10:13
Temizlik yaparken camdan düştü, yatak süngerlerinin üzerinden sekti: O anlar kamerada Temizlik yaparken camdan düştü, yatak süngerlerinin üzerinden sekti: O anlar kamerada         
09:48
Karı-kocadan akılalmaz yöntem! Uyuşturucuyu 71 adet hurmanın içine enjekte etmişler Karı-kocadan akılalmaz yöntem! Uyuşturucuyu 71 adet hurmanın içine enjekte etmişler         
09:43
Bakan Koca, yoğun bakımdan görüntüler paylaşıp vatandaşları uyardı Bakan Koca, yoğun bakımdan görüntüler paylaşıp vatandaşları uyardı         
09:41
Albayrak'ın istifasının kabulü sonrası Hamza Yerlikaya destek paylaşımını sildi Albayrak'ın istifasının kabulü sonrası Hamza Yerlikaya destek paylaşımını sildi         
09:17
Ege kıyılarına kadar gelen dikenli deniz kestanesi için profesör uyardı: Temas halinde direkt zehirler Ege kıyılarına kadar gelen dikenli deniz kestanesi için profesör uyardı: Temas halinde direkt zehirler         
08:35
Merkez Bankası'nın yeni Başkanı Naci Ağbal, hızlı başladı! Artık 7 gün 24 saat EFT yapılabilecek Merkez Bankası'nın yeni Başkanı Naci Ağbal, hızlı başladı! Artık 7 gün 24 saat EFT yapılabilecek         
23:49
Sosyal mesafeyi ihlal eden vatandaşları uyaran kaymakama şaşırtan cevap: Tamam dayı Sosyal mesafeyi ihlal eden vatandaşları uyaran kaymakama şaşırtan cevap: Tamam dayı         
21:26
Korona aşısını bulan Türk profesör Uğur Şahin uyardı: Kış zor geçecek rahatlama martta Korona aşısını bulan Türk profesör Uğur Şahin uyardı: Kış zor geçecek rahatlama martta         
20:46
Feribotta hava aldırma bahanesiyle dışarı çıkarılan genç kıza otobüs muavini tecavüz etti Feribotta hava aldırma bahanesiyle dışarı çıkarılan genç kıza otobüs muavini tecavüz etti         
20:04
Süt banyosu rezaletinin ardından bir skandal daha! 'Çürük meyvelerden meyve suyu' görüntüleri tepki çekti Süt banyosu rezaletinin ardından bir skandal daha! 'Çürük meyvelerden meyve suyu' görüntüleri tepki çekti         
18:14
10 Kasım'da saygı duruşuna kalkmayıp terör örgütü PKK lehine slogan atan çalışan, işverenden tekme tokat dayak yedi 10 Kasım'da saygı duruşuna kalkmayıp terör örgütü PKK lehine slogan atan çalışan, işverenden tekme tokat dayak yedi         
17:11
73 yaşındaki eşini öldüren caniye olayın nedeni soruldu, verdiği yanıt şoke etti: Öyle icap etti 73 yaşındaki eşini öldüren caniye olayın nedeni soruldu, verdiği yanıt şoke etti: Öyle icap etti         
16:27
Soyunma kabininde skandal olay! Kıyafet denemek için girdiği kabinde görüntülendiğini fark etti Soyunma kabininde skandal olay! Kıyafet denemek için girdiği kabinde görüntülendiğini fark etti         
14:26
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.11.2020 11:18:30. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: HKÜ ile Kalyon PV'nin iş birliği gelişiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei