HKÜ ile Kalyon PV'nin iş birliği gelişiyor - Son Dakika

Bölgenin ilk vakıf üniversitesi olarak yenilik, girişim ve inovasyon odaklı kurulan Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) ve Türkiye'nin ilk yerli entegre güneş paneli fabrikası olan Kalyon PV, "Güneş Enerji Teknolojileri İşbirliği Çalıştayı ve Teknik Gezi" için bir araya geldi.

Kalyon PV tarafından Asya dışında ilk kez dört entegre tesisin ve Ar-Ge merkezinin kurulduğu Ankara'da gerçekleşen çalıştay öncesinde, Kalyon PV'nin entegre tesislerinde yerli imkanlarla üretilen panellerle 20 bin dönüm arazi üzerine kurulumu devam eden 1 GW kapasiteli güneş enerji santrali (GES), HKÜ Araştırmacıları tarafından ziyaret edildi. Kullanılan takip sistemi ile gün ışığından üst düzeyde fayda elde edilen, hataları tespit edebilmek için yüksek izleme çözünürlüğüne sahip olan ve çift yönlü enerji üreten panellerin kullanıldığı GES, HKÜ Mühendislik Fakültesi Akademisyenleri ile KALİTTO temsilcisi tarafından detaylı gözlemlendi.

Ankara Kalyon PV entegre tesisler ve Ar-Ge Merkezinin de ziyaret edildiği teknik gezide HKÜ Araştırmacılarına, Kalyon PV CTO'su Dr. Peter Fath ve Kalyon PV Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Yusuf Arayıcı eşlik etti. Fabrika Genel Müdürü Ahmet Taşkın'ı da yerinde ziyaret eden ekip, Kalyon PV tarafından kurulan dört fabrikada teknik gezi gerçekleştirilerek üretim süreçleri hakkında bilgiler edindi.

Yenilenebilir enerji ekosisteminde, işbirliğine dayalı yeni fikirler

Ar-Ge ve kurumsal eğitime dayalı yapılacak iş birliği için ilk olarak HKÜ'nün ev sahipliğinde bir araya gelen iki kuruluş, işbirliğini güçlendirmek için proje hedeflerini bu kez, Kalyon PV Ar-Ge Merkezinde masaya yatırdı. Teknik gezilerin ardından Kalyon PV CTO'su Dr. Peter Fath moderatörlüğünde oturumlar şeklinde gerçekleşen çalıştayda, araştırmacılar kendilerini tanıtarak çalışma alanları ve projeleri hakkında bilgiler verdi. Yapılan ağ oluşturma oturumunda, çalışma alanları ve projeleri aynı doğrultuda olan araştırmacılar, birebir görüşme imkanı buldu. Birebir görüşmelerde, proje ekipleri güçlendirilirken yeni proje fikirleri de ortaya çıktı.

Ar-Ge, yenilik ve girişimcilikte öncü iki kuruluşu bir araya getiren işbirliği çalıştayının son oturumunda ise proje başlıkları ve hedefleri belirlendi. - GAZİANTEP