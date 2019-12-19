HKÜ İşletme Kulübü ilk etkinliğinde Süperfilm ekibini ağırladı - Son Dakika
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HKÜ İşletme Kulübü ilk etkinliğinde Süperfilm ekibini ağırladı

6 saat önce

Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) İşletme Kulübü, Sanko Holding Süperfilm Genel Müdürü Gültekin Savaş'ı ağırladı.

HKÜ İşletme Kulübü ilk etkinliğinde Süperfilm ekibini ağırladı, System.String[]

Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) İşletme Kulübü, Sanko Holding Süperfilm Genel Müdürü Gültekin Savaş'ı ağırladı. Kulübün ilk etkinliği olan, danışman akademisyen ve kulüp üyeleri tarafından gerçekleştirilen programda, öğrencilerin kariyer hayatını ilgilendiren söyleyişi söyleşi yapıldı.


HKÜ İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi öğrencilerinin çabalarıyla kurulan ve akademik danışmanlığını HKÜ İşletme Bölümü Dr. Öğr. Üye. Zeynep Özgüner'in yaptığı İşletme Kulübü, Süperfilm Genel Müdürü Gültekin Savaş ve ekibini ağırladı. Ambalaj sektörüne yön veren öncü firma özelliğiyle tanınan Süperfilm'in ekibi, kulüp üyeleriyle kariyer hikayeleri üzerine bir söyleşi gerçekleştirdi. Gültekin Savaş, öğrencilerle deneyim hikayesini paylaşarak firmalar ve sektörler hakkında tecrübelerini aktardı. Katılımcılar ise aktif olarak söyleşiye katılarak merak ettikleri soruları, Süperfilm Genel Müdürüne ve ekibine yöneltti.


"Hem teknik gezilere hem de seminerlere katılacağız"


HKÜ İşletme Kulübünü kurma amaçlarının öğrencilerin teknik gezilerden ve seminerlerden faydalanıp kendi alanlarıyla ilgili fikir alışverişinde bulunmaları olduğunu söyleyen Dr. Öğr. Üyesi Zeynep Özgüner, "Yeni kurulmuş bir kulüp olarak ilk etkinliğimizde sektörün önde gelen isimlerini ağırlamak ve öğrencilerimize sektör alanıyla ilgili fikirleri sunmak adına bu etkinliği gerçekleştiriyoruz. Yepyeni bir kulüp ve aynı zamanda hem teknik gezilere hem de alanla ilgili seminerlere ilgisi ve merakı olan bir ekip olduğumuzu düşünüyorum. Konukların; tecrübelerini paylaşması, mezuniyet, staj eğitimi ve özellikle öğrencilerin özgeçmişlerini hazırlama noktasında ve işe alımlarda dikkat edilen kriterlerin bilgisini paylaşması açısından yararlı olacağını düşündük. Ben, Sanko Holding Süperfilm Genel Müdürü Gültekin Savaş Bey'İn, okulumuza gelmesindeki payından dolayı Dr. Öğr. Üyesi Yunus Kılıç'a çok teşekkür ediyorum. Yeni kulübümüzle birçok etkinliğe imza atıp öğrencilerimizi bu etkinliklerden entelektüel ve ilgi alanlarına göre faydalanmaları temel hedefimiz olacaktır. Bu söyleşide de olduğu gibi tüm etkinliklerimizin verimli olmasını temenni ediyorum" dedi.


Kariyer hikayeleri


Kariyer hikayelerinin, iş hayatı ve sektörel paylaşımların bir bütün olarak anlatıldığı söyleşi, öğrencilerin beğenisini kazandı. Öğrenciler iş hayatıyla ilgili staj, mezuniyet ve Özeçmiş (CV) hazırlamadaki teknik kriterleri olan konular hakkında Süperfilm Genel Müdürü ve ekibinden bilgi aldı. Söyleşinin sonunda HKÜ İşletme Bölüm Başkanı Doç. Dr. Ahmet Keser, Gültekin Savaş'a ve ekibine plaket takdim etti. HKÜ HKÜ İşletme Kulübü tarafından gerçekleştirilen etkinlik, konukların ve üyelerin toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi. - GAZİANTEP

Sanko Holding, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 04:37 Kaynak: İHA
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