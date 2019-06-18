HKÜ, "Kalite ve Strateji Çalıştayı" ile yol haritasını çizdi

Hasan Kalyoncu
Üniversitesi (HKÜ) Akreditasyon ve Kalite Koordinatörlüğü tarafından düzenlenen "Kalite ve Strateji Çalıştayı" ile üniversitenin yol haritası çizildi.
HKÜ'den yapılan açıklamaya göre, akademik ve idari yöneticilerin bir araya geldiği ortak akıl platformunda, vizyonel hedefler ve bu bağlamdaki stratejik kararlar gözden geçirilerek yeniden tasarlandı.
Çalıştay programı, rektör yardımcısı Prof. Dr. Yaşar Özbay, öğretim üyeleri Prof. Dr. Özge Hacıfazlıoğlu, Prof. Dr. Gül Rengin Küçükerdoğan, Doç. Dr. Şakir Dinçşahin ve Dr. Öğr. Üyesi Saadet Uğurlu
'nun moderatörlüğünde gerçekleştirildi.
Kalite ve Strateji Çalıştayı kapsamında, HKÜ'nün 2023 vizyonuna yönelik stratejik planlama çalışmaları gerçekleştirildi.
Stratejik planlama çalışmalarının odağına "uluslararasılaşma, dijitalleşme, disiplinlerarasılaşma ve kurumsallaşma" temalarını ön plana koyan çalıştayda, kalite güvence sistemi, eğitim-öğretim, Ar-Ge, yönetim süreçleri ve toplumsal katkı alanlarında üniversitenin yeni stratejik hedefleri belirlendi.
Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen HKÜ Rektör
Vekili Prof. Dr. Edibe Sözen
, üniversite olarak hızla ilerlediklerini belirterek, "Kısa zamanda çok büyük çalışmalara imza attık. Çalıştayda en çok araştırmalar ve akademik çalışmalar konusu üzerinde durmak istedim. Üzerinde duracağımız en önemli konuların başında, akademik çalışmalar, atıflar, yayınlar ve araştırmalar olacak. Üniversitemizi daha da ileriye taşıyacağız. Katkısı olan herkese çok teşekkür ederim." dedi.