HKÜ'lü öğrenciler sokak hayvanlarına umut oldu - Son Dakika

HKÜ'lü öğrenciler sokak hayvanlarına umut oldu

10.12.2020 12:47
HKÜ'lü öğrenciler sokak hayvanlarına umut oldu, System.String[]

Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğrencileri, Sosyal Sorumluluk Projeleri dersi kapsamında hazırladıkları "Sokak Hayvanlarına Umut Ol" adlı projeyi hayata geçirip, sokak hayvanları için yuva ve mama yardımı yaparak bu konuda farkındalık oluşturdular.

Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğrencileri, Sosyal Sorumluluk Projeleri dersi kapsamında hazırladıkları "Sokak Hayvanlarına Umut Ol" adlı projeyi hayata geçirip, sokak hayvanları için yuva ve mama yardımı yaparak bu konuda farkındalık oluşturdular.

Öğrenciler, Sosyal Sorumluluk Projeleri dersi kapsamında "Sokak Hayvanlarına Umut Ol" adlı sosyal sorumluluk projesi başlattı. Proje kapsamında İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğrencileri, sık yapılaşmanın ve soğuk havaların etkisiyle birlikte zorlu hayat süren sokak hayvanları için yuva ve mama temin etti. Gaziantep'te sokak hayvanlarının tedavilerini üstelenen Cahide Sokak Hayvanlarını Koruma Derneği ile iş birliği yaparak derneğe yuva ve mama desteği veren öğrenciler, sokak hayvanlarını elleriyle besledi.

"Sokak hayvanlarına sırt çevirmemeliyiz"

Sosyal Sorumluluk Projeleri dersi kapsamında projelerini hayata geçiren öğrenciler, hasta ve yaralanmış hayvanları iyileştirmeye yönelik çalışmalar yapan "Cahide Sokak Hayvanlarını Koruma Derneği" barınağına yuva ve mama yardımı sağlayarak, hayvanların daha rahat bir şekilde barınması için destekte bulundu. Öğrenciler, yardımda bulundukları sokak hayvanlarını elleriyle besleyip, yeni yuvalarına alışmalarını sağlayarak sokak dostlarıyla eğlenceli vakit geçirdi.

Projenin danışmanlığını yapan HKÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Adem Yurtsever, "Sokak hayvanları da yaşamak için bizim ile aynı şeylere muhtaç ve aynı haklara sahiptirler. Onlar da yaşamak için sıcak bir yuvaya bir kap yemeğe, suya ihtiyaç duyuyorlar. Belki de yarım saatinizi ayırarak bir canlının hayata tutunmasını sağlayabilir bir canlıya sevginizi verebilirsiniz. Biz bu proje sayesinde sokak hayvanları hakkında birçok bilgi edindik ve en acısı maalesef Türkiye'de her yıl milyonlarca sokak hayvanı kendi sokaklarımızda açlıktan, soğuktan, hastalıktan, trafik kazası gibi nedenler ile ölüyor ve bu duruma genelde umursamaz bir tavır sergiliyoruz. Bu duruma sırt çevirmemeli ve kendimiz de sokak hayvanları için ne yapabiliriz diye düşünüp elimizden ne geliyorsa yapmamız gerekir" diyerek düşüncelerini ve isteklerini dile getirdi. - GAZİANTEP

HKÜ'lü öğrenciler sokak hayvanlarına umut oldu
HKÜ'lü öğrenciler sokak hayvanlarına umut oldu
HKÜ'lü öğrenciler sokak hayvanlarına umut oldu
HKÜ'lü öğrenciler sokak hayvanlarına umut oldu
HKÜ'lü öğrenciler sokak hayvanlarına umut oldu

Yaşam, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam HKÜ'lü öğrenciler sokak hayvanlarına umut oldu - Son Dakika


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