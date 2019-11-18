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HKÜ'nün yüzmedeki gururu Türkiye şampiyonu oldu

6 saat önce

Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı 4. sınıf öğrencisi Merve Durdu, Osman Çullu Bedensel Engelliler Yüzme Türkiye Şampiyonası 50 metre serbest kategorisinde altın madalya kazanarak Türkiye Şampiyonu oldu.

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Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı 4. sınıf öğrencisi Merve Durdu, Osman Çullu Bedensel Engelliler Yüzme Türkiye Şampiyonası 50 metre serbest kategorisinde altın madalya kazanarak Türkiye Şampiyonu oldu.


Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu tarafından organize edilen ve Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi 29 Ekim Olimpik Yüzme Havuzunda gerçekleştirilen müsabakaya, 44 kulüpten 135 sporcu katıldı. 135 yarışmacının kıyasıya mücadelesinin olduğu yarışmada, HKÜ'nün yüzmedeki gururu Merve Durdu, üç farklı kategoride kulaç attı. Attığı kulaçlarla engelleri deviren Durdu, 50 metre serbest kategorisinde birinci (altın madalya) 100 metre kelebek kategorisinde ikinci (gümüş madalya) ve 100 metre serbest kategorisinde dördüncü olarak büyük bir başarıya imza attı.


"2020 Avrupa şampiyonasında üniversitemi temsil etmek istiyorum"


Spor yapmak için bahanelere sığınmaya gerek olmadığını belirten başarılı yüzücü Merve Durdu, "Asıl engel kol bacak yoksunluğu değil vicdan yoksunluğudur. Siz yeter ki başarmak isteyin o başarı sizi her zaman bulur. Umarım daha da düzenli çalışarak en iyisini yapmaya devam ederim. Bu şampiyona aynı zamanda 2020'de yapılacak Avrupa Şampiyona sporcu seçecek. Bende bu sporculardan biri olmak için çok çalışacağım. Üniversitemi Avrupa'da temsil etmekten gurur duyarım. Bana her zaman başarılarımı arttırmak için destek veren Hasan Kalyoncu Üniversitesine, Sayın Rektörümüz Prof. Dr. Edibe Sözen'e teşekkür ediyorum" dedi. - GAZİANTEP

Spor

Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 12:34 Kaynak: İHA
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