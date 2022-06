HMKÜ'de 3 bin 100 öğrenci mezun oldu

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesinin (HMKÜ) 2021-2022 Akademik Yılı Mezuniyet Töreni düzenlendi.

Rektör Prof. Dr. Hasan Kaya, Tayfur Sökmen Yerleşkesi'ndeki törende yaptığı konuşmada, 25 bin öğrencinin 3100'nü uğurlamak için bir araya geldiklerini söyledi.

Yoğun geçen bir eğitim-öğretim yılını daha geride bıraktıklarını belirten Kaya, şöyle konuştu:

"Pandemi nedeniyle iki yıldır yapamadığımız mezuniyet törenini bu yıl yapmanın sevincini yaşıyoruz. Mezuniyet töreniyle yaşadığımız bu başarı ve gurur tablosunun en büyük mimarı sizlersiniz. Hayallerinizi, ümitlerinizi ve beklentilerinizi beslediğiniz yuvanızdan ayrılıyorsunuz. Sizler, her şeyden önce Hatay Mustafa Kemal Üniversitesinin mezunlarısınız. Bu kimliği adınız ve soyadınız gibi artık her yerde yaşayacaksınız. Her birinizi tüm kalbimle kutluyor, yeni yaşamınızda sağlık, mutluluk ve başarılar diliyorum."

Konuşmaların ardından dereceye giren öğrencilere diplomaları verildi. Etkinlik, kep atma töreniyle sona erdi.

Törene Hatay Vali Yardımcısı Aydın Tetikoğlu, akademisyenler ve veliler katıldı.