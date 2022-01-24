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HMO BAŞKANI OKAN HANÇER ANTALYA'NIN KALBİ KIRCAMİ SIKIŞMIŞ DURUMDA - Son Dakika

HMO BAŞKANI OKAN HANÇER ANTALYA'NIN KALBİ KIRCAMİ SIKIŞMIŞ DURUMDA

24.01.2022 12:54

HARİTA ve Kadastro Mühendisleri Odası Antalya Şube Başkanı Okan Hançer, yaklaşık 41 yıldır çözülemeyen Kırcami'deki imar sorununa dikkat çekerek, 'Antalya'nın birçok bölgesinde imar sorunu nedeniyle kullanılamayan arsa stokları var. Kırcami konum itibarıyla Antalya'nın kalbi.

HARİTA ve Kadastro Mühendisleri Odası Antalya Şube Başkanı Okan Hançer, yaklaşık 41 yıldır çözülemeyen Kırcami'deki imar sorununa dikkat çekerek, 'Antalya'nın birçok bölgesinde imar sorunu nedeniyle kullanılamayan arsa stokları var. Kırcami konum itibarıyla Antalya'nın kalbi. Şu an Antalya'nın kalbi sıkışmış durumda. Bu sorun çözülürse Antalya'nın kalbinde tıkanan damarlar açılarak rahatlamış olur dedi.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde 8 mahalle ve 2 mahalleyi de kısmen kapsayan Kırcami bölgesinde yaklaşık 41 yıldır imar problemi sürüyor. Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Antalya Şube Başkanı Okan Hançer, Kırcami'deki 25 bin ve 5 binlik planlar ve buna bağlı olarak uygulama imar planı ve parselasyonun mahkeme kararları ile iptal olduğunu aktardı. Hançer, Kırcami'yle ilgili imar planlarının 100 binlik plandan başlayarak parselasyona kadar yeniden ele alınması gerektiğini anlattı. Kırcami'de yapılması gerekenin bakanlık, Antalya Büyükşehir Belediyesi ile Muratpaşa Belediyesi'nin her aşamada koordinasyonlu ortak çalışmasıyla, mülkiyet odaklı planlama süreçlerinin acilen tamamlanması gerektiğini vurgulayan Okan Hançer, üst ölçek planlarla birlikte uygulamaya olanak verilmesi halinde parselasyon işlemlerinin imardan imara parselasyon planı hazırlanması şeklinde sonuçlandırılması suretiyle Kırcami'de çözümün mümkün görüldüğünü söyledi.

'PLANLAMA MÜLKİYET ODAKLI YAPILMALI'

Okan Hançer, Kırcami'yle ilgili mahkeme kararları sonucunda iptal edilen imar planı sürecinin yeniden ele alınması gerektiğini anlattı. Hançer, 'Öncelikle 1100 binlik plan olmak üzere alt ölçek planların kesinleşmesi, daha sonra parselasyon işlemleri gündeme alınmalıdır. Bu sürecin tamamında planlama, özellikle mülkiyet odaklı yapılmalı. Geçmişte Kırcami'yi planlama aşamasında en az 4 ya da 5 planlama sahasına bölünme şeklinde öneriye sunmuştuk ve kamuoyuyla paylaşmıştık. Uygulama alanında herhangi bir mahkeme kararıyla iptal olduğu zaman diğer alanların bu iptallerden etkilenmemesi yönünde önerilerde bulunmuştuk. Geldiğimiz noktada Kırcami bölgesi bütün olarak planlandı ve şu anda parselasyon işlemleri de yapıldı. Ama son noktada bölgenin tamamı için mahkemenin iptal kararıyla karşı karşıya kaldık dedi.

İMAR SORUNLARI NEDENİYLE KULLANILAMAYAN ARSA STOKLARI VAR

Kırcami'nin Antalya geneline bir örnek olduğunu söyleyen Okan Hançer, 'Antalya'nın birçok bölgesinde imar sorunu nedeniyle kullanılamayan arsa stokları var. Alanlar imara açılmış, ancak insanlar o alanlarda tarım da inşaat da hiçbir şey yapamıyor. Öncelikle bu sorunların çözülmesi gerekiyor ki en önemlilerinden biri Kırcami. Kırcami kamuoyunda da oldukça fazla yer alıyor. Kırcami konum itibarıyla Antalya'nın kalbi. Şu an Antalya'nın kalbi sıkışmış durumda. Aslında biz bunu en başta ulaşım ve altyapı sorunları olmak üzere sıklıkla görüyoruz. Bu nedenle bu sorun çözülürse Antalya'nın kalbinde tıkanan damarlar açılarak rahatlamış olur. Kan dolaşımı hızlanmış olur diye konuştu.

'KIRCAMİ'DE ÇÖZÜM MÜMKÜN GÖRÜNÜYOR'

Bölgedeki mülkiyet problemlerinin acilen çözüme kavuşturulması gerektiğini belirten Okan Hançer, 'Arsa ve arazi düzenleme politikalarının yerel idarelerce ve ilgili kurumlarca öncelikli gündem olarak ele alınması gerekiyor. Şu an hem bakanlık hem de Antalya Büyükşehir Belediyesi ile Muratpaşa Belediyesi'nin ortak çalışmasıyla planlama süreçlerinin acilen tamamlanması gerekiyor. Ona bağlı olarak parselasyon işlemleri bitirildikten sonra Kırcami'de çözüm mümkün görünüyor dedi.

HMO BAŞKANI OKAN HANÇER ANTALYA'NIN KALBİ KIRCAMİ SIKIŞMIŞ DURUMDA
HMO BAŞKANI OKAN HANÇER ANTALYA'NIN KALBİ KIRCAMİ SIKIŞMIŞ DURUMDA
HMO BAŞKANI OKAN HANÇER ANTALYA'NIN KALBİ KIRCAMİ SIKIŞMIŞ DURUMDA

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Muratpaşa, Antalya, Harita, imar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel HMO BAŞKANI OKAN HANÇER ANTALYA'NIN KALBİ KIRCAMİ SIKIŞMIŞ DURUMDA - Son Dakika


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SON DAKİKA: HMO BAŞKANI OKAN HANÇER ANTALYA'NIN KALBİ KIRCAMİ SIKIŞMIŞ DURUMDA - Son Dakika
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