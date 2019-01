Hobbit Evleri' Kışın da Cazibe Merkezi Olacak

SİVAS Belediyesi'nce kent merkezine 7 kilometre uzaklıktaki Paşabahçe Mesire Alanı'na inşa edilen ve dünya genelinde izlenme rekorları kıran ' Yüzüklerin Efendisi ' ve 'Hobbit' serisi filmlerindeki 'Hobbit' karakterlerinin evlerine benzeyen yeni Yamaç Evleri, kışın da görüntüsüyle meraklıları cezbediyor. Belediye Başkanı Sami Aydın , "Burası yazın ayrı, kışın ayrı güzel. Kaplıca ve kayak turizmi ile entegre edilebilir" dedi. John Ronald Reuel Tolkien 'in eserinden Peter Jackson 'ın sinemaya aktardığı 'Yüzüklerin Efendisi' ve 'Hobbit' filmi serilerinde yer alan, kısa boylu, iri tüylü ayaklı, kıvırcık saçlı karakter 'Hobbit'lerin yaşadığı küçük tepeler içine gömülü evlerden esinlenilerek, Sivas Belediyesi 'nce başlatılan Paşabahçe Yamaç Evleri projesi hayata geçirildi. Belediye tarafından kent merkezi yakınlarındaki Paşabahçe Piknik ve Mesire Alanı'na 'Hobbit' evlerine benzer evler inşa edildi. 'Hobbit'lerin yaşadığı evler kadar büyük yamaç evleri ilgi görünce, sayı artırılmaya başlandı. Başlangıçta inşa edilen 7 evin ardından sayı 24'e çıkarıldı. Yeni etap çalışmalarıyla birlikte mini 'Hobbit köyü' kuruldu.Doğayla iç içe olan evlerde bir ailenin her türlü ihtiyacını giderebileceği imkanlar bulunuyor. Mutfak, salon, yatak odası ve banyo bulunan, 1 artı 1 olarak inşa edilen evlerin mimarisi görenlerin ilgisini çekiyor. Kışın kar örtüsüyle kaplanan alanda otantik bir görüntü sunan evler, beğeni kazanıyor.Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın , Yamaç Evleri'nin yaz kış ayrı güzelliği olduğunu belirterek, "Yazları burası çok yoğun oluyor ama kışın da buranın özel müşterileri oldukça fazla. Yamaç Evleri ile ilgili de en son özelleştirdiğimiz kısımda yapılan çalışmaları yerinde inceledik. İnanıyorum ki; kış aylarında da birkaç gün misafir olmak konaklamak, insanı ruhen çok ciddi rahatlatacaktır diye düşünüyoruz. Çok ilginin olduğunu görüyoruz. Sivas turizmine ayrı bir renk, ayrı bir değer kattığını görüyoruz. İnsanların doğal ortamlara olan özlemini giderecek nezih bir alan, güvenli bir alan. Şehre yakın olması, ulaşımının kolay olması ayrı avantajlar. Tabi bu alanda genel olarak mesire alanı ancak etrafında farklı aktivitelerin, farklı programların yapılacağı bölümleri de biz projenin zenginleşmesi bakımından önemsiyoruz. Bu kapsamda da Yamaç Evleri Paşabahçe Mesire Alanına ayrı bir renk, ayrı bir değer kattığı kanaatindeyiz. İnşallah hedefine amacına ulaşır diye düşünüyoruz. Burası zaman içerisinde tam faaliyete geçtiğinde, inanıyorum ki dışarıdan çok çok fazla ilgi görecektir. Çünkü insanların bu tür alanları aradığını, özlediğini düşünüyoruz ve bunda da yanılmadığımız kanaatindeyiz. Buranın özel müşterileri olacak şehir dışından, ülke dışından özel programlar, özel turlar olacak. Biz bu inancı taşıyoruz ve şu ana kadar da bu yaklaşımımızda yanılmadığımızı görüyoruz" dedi.'KAYAK MERKEZİ İLE ENTEGRE KULLANILABİLİR'Paşabahçe'de şu anda toplam 24 yamaç evi bulunduğunu, bu sayının 40, 50 civarına ulaştırılmasının hedeflendiğini ifade eden Başkan Aydın, kentte bulunan kaplıca ve kayak merkezi ile entegre kullanılabilecek bir alan olduğunu belirterek şöyle konuştu:"Sivas'ta Yıldız Dağı ayrı bir potansiyel, termal tesislerimiz, Sıcak Çermik ayrı bir potansiyel. Hatta Balıklı Kaplıca da entegre olabilir. Dolayısıyla bu projelerin her birinin diğeriyle entegre olabileceğini düşünmek lazım. İnsanlar burada konaklar, daha sonra akşama kadar gider, kızağını kayar gelir, tekrar konaklar. Aynı şekilde Sıcak Çermik'te konaklar, gider kızağını kayar gelir, tekrar konaklar. Bu bakımdan turizmi sadece bir alan olarak düşünmemek lazım. Birbirini etkileyen, destekleyen, tetikleyen unsurlar olarak görmek lazım. Bu açıdan baktığımızda yamaç evleri de hem termal turizmle, hem kayak turizmiyle entegre olabilecek bir çalışma diye düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.Yamaç evlerinin bulunduğu alana, aynı mimari ile bir restoran ve sosyal tesisin de yapılacağı ifade edildi.- Sivas