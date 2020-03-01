Hobi amaçlı başladığı ahşap yakma sanatı yeni mesleği oldu - Son Dakika

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde yaşayan Murat Çelik, emekli olduktan sonra hobi olarak başladığı ahşap yakma sanatını geliştirerek meslek haline getirdi.

Bir kamu kurumundan 2 yıl önce emekli olan Murat Çelik (51), hobi olarak ahşap yakma sanatıyla ilgilenmeye başladı.

Zamanla ahşap yakma sanatını geliştirerek meslek haline getiren Çelik, açtığı atölyede farklı desenlerde eserler ortaya çıkarıyor.

Murat Çelik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, emekli olan sağlıklı her insanın el sanatlarıyla uğraşması gerektiğini belirtti.

Ahşap yakma işine özel bir ilgi duyduğunu anlatan Çelik, şunları söyledi:

"Bir gün bu iş için deneme yaptığımda el becerimin olduğunu fark ettim, bu konuda bir şey görünce kendimi geliştirdim. Etrafımdan da övgüler gelince iyice motive oldum ve yavaş yavaş kendimi geliştirdim. Bu çok zevkli ve vakit geçirici bir uğraş. Tüm emekli ve sağlıklı kişilere el sanatları ile uğraşmalarını tavsiye ediyorum. Benim hocam, ustam yok, kendi kendime öğrendim. İlk önceleri evde başladım. Daha sonra 4 Temmuz Mahallesi Dikdemir Sokak'ta ufak bir dükkan kiraladım. Burada ahşap yakma işinin yanı sıra kıl testeresiyle anahtarlıklar yapıyorum. Üzerlerine isimler olsun, çeşitli motifler olsun onları da yakma işlemi gerçekleştirerek yapıyorum."

Çelik, ahşap yakma sanatında ilk yaptığı eserin İstanbul silüeti olduğunu vurgulayarak, önceki hatalarını zamanla telafi ettiğini kaydetti.

"Yakma işinde hata yaparsanız, o hatayı silme şansınız yok"

Ahşap yakmanın, sabır isteyen bir sanat olduğuna işaret eden Çelik, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Örneğin yaptığım nazar duası, tam bir ay sürdü. Bu tamamen dikkat isteyen uğraş. Yakma işinde hata yaparsanız, o hatayı silme gibi bir şansınız yok. İşin önemli odağı el becerisi, sabır isteyen bir iş, bir yere odaklandığınızda 2-3 saat geçiyor. İşe başlarken ilk önce o yapacağım işin şablonunu ağaca çıkartıyorum daha sonra havya (dağlama makinesi) ile yakarak işi ortaya çıkartıyor, vernik ve çerçeveleterek işi tamamlıyorum. Kullandığım ağaçların çoğu Hindistan ve Amerika'dan geliyor. Bir arkadaşım yurt dışından ve mobilya ve aksesuarlarda kullanılan egzotik ağaçları getirtiyor. Ben de onlardan artan parçalarını kullanıyorum, Hindistan cevizi kabuklarıyla Türkiye'de olmayan tamamen egzotik ağaçları ve kabuklarını kullanarak, burada değişik işler çıkartmaya çalışıyorum."

Çelik, ailesinin ve çevresinin teşvikiyle atölyede çalışmalarına devam ettiğini, ileride sergi açmayı planladığını sözlerine ekledi.