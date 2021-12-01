Hobi amaçlı dalış yaptı, zıpkınla 55 kiloluk akya balığı avladı! - Son Dakika

Çetin Ege Doğan, "Balıkla karşılaşınca çok heyecanlandım sonra da balığı avladım. Sudan kıyıya güçlükle çıkarabildiğim balık, neredeyse benimle aynı boydaydı" dedi.

Doğan, 'lüfer sürülerinin kabusu' olarak belirtilen, çevik ve yırtıcı olmasıyla bilinen akya balıklarından birini zıpkınla avladı. 1 metre 75 santimetre boyundaki balık, 55 kilogram geldi.

Kentteki bankada güvenlik görevlisi olarak çalışan ve hobi amaçlı tüpsüz serbest dalışlar gerçekleştiren Çetin Ege Doğan, Saros Körfezi 'nde 20 metre derinlikte akya sürüsüyle karşılaştı.

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