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Hobi amaçlı dalış yaptı, zıpkınla 55 kiloluk akya balığı avladı! - Son Dakika

Hobi amaçlı dalış yaptı, zıpkınla 55 kiloluk akya balığı avladı!

01.12.2021 14:08
Hobi amaçlı dalış yaptı, zıpkınla 55 kiloluk akya balığı avladı!

Çanakkale'de hobi amaçlı tüpsüz serbest dalış yapan Çetin Ege Doğan, Saros Körfezi'nde 20 metre derinlikte, zıpkınla 55 kilo ağırlığında ve 1 metre 75 santimetre boyunda akya balığı avladı.

Kentteki bankada güvenlik görevlisi olarak çalışan ve hobi amaçlı tüpsüz serbest dalışlar gerçekleştiren Çetin Ege Doğan, Saros Körfezi'nde 20 metre derinlikte akya sürüsüyle karşılaştı.

55 KİLOGRAM AĞIRLIĞINDA

Doğan, 'lüfer sürülerinin kabusu' olarak belirtilen, çevik ve yırtıcı olmasıyla bilinen akya balıklarından birini zıpkınla avladı. 1 metre 75 santimetre boyundaki balık, 55 kilogram geldi.

"NEREDEYSE BENİMLE AYNI BOYDAYDI"

Çetin Ege Doğan, "Balıkla karşılaşınca çok heyecanlandım sonra da balığı avladım. Sudan kıyıya güçlükle çıkarabildiğim balık, neredeyse benimle aynı boydaydı" dedi.

İşte Çetin Ege Doğan'ın yakaladığı balık;

Hobi amaçlı dalış yapan vatandaş, zıpkınla 55 kiloluk akya balığı avladı
Hobi amaçlı dalış yapan vatandaş, zıpkınla 55 kiloluk akya balığı avladı
Hobi amaçlı dalış yapan vatandaş, zıpkınla 55 kiloluk akya balığı avladı
Hobi amaçlı dalış yaptı, zıpkınla 55 kiloluk akya balığı avladı!

Güvenlik Görevlisi, Saros Körfezi, Ege, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Hobi amaçlı dalış yaptı, zıpkınla 55 kiloluk akya balığı avladı! - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hobi amaçlı dalış yaptı, zıpkınla 55 kiloluk akya balığı avladı! - Son Dakika
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