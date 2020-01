Hobi amaçlı kurduğu harada, şampiyonlar yetiştiriyor - Son Dakika

Hobi amaçlı kurduğu harada, şampiyonlar yetiştiriyor

İZMİR'de, tarihi Kemeraltı Çarşısı'nda uzun yıllar tekstil ticareti yapan iş insanı Harun Ateş'in, çocukluk sevdası olan atlar, yatırıma dönüştü. Torbalı ilçesinde hobi amaçlı kurduğu at çiftliğinde şampiyon atlar yetiştiren Harun Ateş, hedefinin Gazi Koşusu'nu kazanan atı yetiştirmek olduğunu söyledi.

Tarihi Kemeraltı Çarşısı'nda tekstil ticareti yapan ve ailecek atlara tutkun olduklarını söyleyen Harun Ateş, yaklaşık 12 yıl önce, ağabeyi ile birlikte Ayrancılar Mahallesi'nde hobi amaçlı hara kurdu. Hobi için kurulan at çiftliği, yıllar içinde büyüdü. Özel ırklardan 40 tayın bulunduğu çiftlikte, değeri 25 bin TL ile 300 bin TL arasında değişen fiyatlarda atlar bulunuyor. Harun Ateş, çiftlikte yetişen 20'nin üzerinde tayın Türkiye'nin çeşitli hipodromlarında koştuğunu, bunlardan 4'ünün kendileri adına koştuğunu belirterek, "Burada yetişen 'Ateşin Kızı' isimli at, Kraliçe 2'nci Elizabeth ise Kısrak Koşusunu kazandı. Yine birçok koşu kazanan atlarımız buradan çıktı. Ben çocukluğumdan beri atlara çok düşkünüm. Ailece atlara olan sevdamızı şimdi bir çeşit yatırıma dönüştürmüş olduk. Burada artık her sene 20-25 tay çıkarabilecek duruma geldik ve bu bizi çok mutlu ediyor" dedi.

Hara için 6 milyon dolar yatırım yapan Ateş, "Bizim için önemli olan şey atlarımızın sağlığı. Ahırlarımız her gün düzenli olarak temizleniyor. Besin değeri en yüksek olan yemlerle besleniyorlar. Bu zamana kadar hobi olarak yaptığımız işi bundan sonra daha profesyonel yapacağız. Hedefimiz, en prestijli koşu olan Gazi Koşusunu kazanan atı yetiştirmek" dedi.