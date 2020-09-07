Hobi amaçlı yetiştirmeye başladığı rengarenk çiçekler şehirleri süslüyor - Son Dakika

Hobi amaçlı yetiştirmeye başladığı rengarenk çiçekler şehirleri süslüyor

Çiçek bahçesinden görüntüler Abdullah Şahin, ailesiyle birlikte bahçede çalışırken görüntüler Abdullah Şahin, çiçekleri sularken ve kontrol ederken görüntüler Çiçek tohumu üreten Ağrılı girişimci Abdullah Şahin ile röportaj Hobi amaçlı yetiştirmeye başladığı rengarenk çiçekler şehirleri...

Çiçek bahçesinden görüntüler

Abdullah Şahin, ailesiyle birlikte bahçede çalışırken görüntüler

Abdullah Şahin, çiçekleri sularken ve kontrol ederken görüntüler

Çiçek tohumu üreten Ağrılı girişimci Abdullah Şahin ile röportaj Hobi amaçlı yetiştirmeye başladığı rengarenk çiçekler şehirleri süslüyor

Ağrı Dağı eteklerinde çiftçilik yapan 4 çocuk babası Abdullah Şahin, ürettiği rengarenk çiçek tohumlarını çevre iller başta olmak üzere İstanbul ve İzmir gibi büyükşehirlere pazarlıyor

Çiftçi Şahin:

"Araştırmalarım sonucu bu işin bölgede hatta Türkiye'de çok fazla yapılmadığını fark ettim. Bunun üzerine 2011 yılında evimin yanındaki bir dönümlük araziyi bu iş için özel bahçeye dönüştürdüm"

Ağrı Dağı eteklerinde hobi amaçlı çiçek yetiştirmeye başlayan çiftçi Abdullah Şahin, ürettiği rengarenk 20 çeşit tohumu birçok kente pazarlıyor.

Doğubayazıt ilçesine bağlı Ağrı Dağı eteğindeki Karaca köyünde çiftçilik yapan 4 çocuk babası Abdullah Şahin, 2010 yılında hobi amaçlı evinin önünde saksılarda farklı türlerde çiçek yetiştirmeye başladı.

Saksılara ektiği tohumların büyüyerek kısa sürede çiçek açmasıyla hobisini ticarete dönüştürmeye karar veren Şahin, internet üzerinden araştırmaları neticesinde çiçek tohumu üreticiliğinin bölgede çok fazla yapılmayan kazançlı bir iş olduğunu fark etti.

Zamanla yetiştirdiği çiçeklerden tohum elde etmeyi başaran Şahin, 2011 yılında Ağrı Dağı eteğindeki evinin yanında bulunan bir dönümlük bahçesini çiçek yetiştiriciliği için ayırdı.

Sulama sisteminden fiziki altyapısına kadar tamamen kendi imkanlarıyla yenilediği bahçesinde 20 çeşit çiçek yetiştiren Şahin, bu çiçeklerden her yıl elde ettiği ortalama 15 bin paket tohumu başta çevre il ve ilçeler olmak üzere İstanbul ile İzmir gibi büyükşehirlere pazarlıyor.

Hobi amaçlı başladı, şimdi il dışına pazarlıyor

Çiftçi Şahin, AA muhabirine, 2012'den bu yana gayet başarılı şekilde üretime devam ettiğini söyledi.

Şahin, şunları dile getirdi:

"Çiçeklerden tam verim alınca internetten yaptığım piyasa araştırmalarım sonucu bu işin bölgede hatta Türkiye'de çok fazla yapılmadığını fark ettim. Bunun üzerine 2011 yılında evimin yanındaki bir dönümlük araziyi bu iş için özel bahçeye dönüştürdüm.

Her yıl 20 farklı tür çiçekten elde ettiğimiz tohumları başta çevre il ve ilçeler olmak üzere İstanbul ve İzmir gibi büyük şehirlere pazarlıyoruz."

Tohumları yurt dışı ticaretiyle uğraşan kişilere de sattığını söyleyen Şahin, iklim koşullarına dayanıklı ve garantili tohum sattığını dile getirdi.

Şahin, devlet desteğiyle işini büyütmeyi hedeflediğini sözlerine ekledi.

Hobi amaçlı yetiştirmeye başladığı rengarenk çiçekler şehirleri süslüyor

Ağrı Dağı, İstanbul, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.09.2020 11:57 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hobi amaçlı yetiştirmeye başladığı rengarenk çiçekler şehirleri süslüyor - Son Dakika

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