Hobi Bahçeleri Ekime Hazırlandı

Beylikdüzü Belediyesi'nin Dereağzı Mahallesi'nde bulunan Umut Meyve Ormanı içinde oluşturduğu Hobi Bahçeleri, keyifli bir çalışmaya sahne oldu.

Beylikdüzü Belediyesi'nin Dereağzı Mahallesi'nde bulunan Umut Meyve Ormanı içinde oluşturduğu Hobi Bahçeleri, keyifli bir çalışmaya sahne oldu. Hobi Bahçeleri'nin 2'nci dönem kullanım hakkını elde eden gönüllüler, toprağı belleyip yabani otları temizleyerek hem parsellerini ekime hazırladılar hem de ailecek keyifli vakit geçirdi.



Vatandaşların doğayla iç içe bir ortamda ürünlerini kendi üreterek sağlıklı bir ortamda yetiştirmesinin yanı sıra boş zamanlarını da değerlendirebilmeleri amacıyla Beylikdüzü Belediyesi tarafından hayata geçirilen Hobi Bahçeleri'nin 2'nci Dönem kullanım hakkını elde eden gönüllüler, hafta sonunda hobi bahçesine gelerek parsellerini ekime hazırladı. Keser ve kürek yardımıyla yabani otları temizleyen, toprağı belleyip havalandıran gönüllüler, ailecek şehrin stresinden uzaklaşıp toprakla uğraşmanın keyfini ve huzurunu yaşadı.



Fideler Mayısta Toprakla Buluşacak



Beylikdüzü Belediyesi Hobi Bahçeleri'nde, Nisan ayı boyunca sürecek olan toprağın ekim ve dikim işlemine hazır hale getirilmesi sürecinin sonunda, sebze ve meyve fideleri, gönüllüler tarafından Mayıs ayında toprakla buluşturulacak. Her biri 15 metrekare olan 133 bahçede, kendi elleriyle dikecekleri ürünleri hasat edecekleri günün hayaliyle toprağı ekime hazırlayıp hobi bahçelerinin bakımını zamanında ve doğru şekilde yapan gönüllüler, harcadıkları emeklerin karşılığını hasat zamanında dalından taze sebze ve meyve toplayarak alacak. - İSTANBUL

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