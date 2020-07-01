Hobi bahçeleri ile ilgili kanun teklifi Komisyon'da kabul edildi - Son Dakika

Hobi bahçeleri ile ilgili hükümler içeren kanun teklifi, TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonunda kabul edildi.



Gıda, Tarım ve Orman Alanında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Teklifi komisyonda kabul edildi. Teklifle alkollü içki satışı yapılmayacak. Aykırı hareket edenlere 65 bin liradan 320 bin liraya kadar ceza uygulanacak. Orman sınırları içerisinde söz konusu faaliyetleri izinsiz yapanlar veya tesis kuranlar, 6 aydan 2 yıla kadar hapis ve 5 bin güne kadar adli para cezasıyla cezalandırılacak. Özel orman kapsamındaki yerlerde bulunan ağaçlar izinsiz kesilemeyecek. İzinsiz kesilen ağaçların dikili kabuklu gövde hacminin 5 metreküpe kadar olması halinde 500 lira, bu miktarı aşan her bir metreküpü için ilave 100 lira idari para cezası verilecek.



Makaron, yaprak sigara kağıdı, sigara filtresi ve alkol üretim ve satışı Tarım ve Orman Bakanlığının denetiminde gerçekleştirilecek. Tütün mamulü üreticilerinin bir takvim yılı içinde yurt içi piyasaya arz amacıyla ürettikleri ve ithal ettikleri sigara, nargilelik tütün mamulü, sarmalık kıyılmış tütün mamulü ve pipoluk tütün mamulü kategorilerinde kullandıkları toplam tütünün kategori bazında en az yüzde 30'unun Türkiye'de üretilen tütün olması zorunlu olacak. Tarımsal amaçlı yapılara ve tarım dışı arazi kullanımına izinsiz başlanılması, alınan izne uygun kullanılmaması veya hazırlanan toprak koruma projelerine uyulmaması halinde uygulanan yaptırımlar da caydırıcı hale getiriliyor. - ANKARA