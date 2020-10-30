Hobi bahçelerine yönelik tasarıya İzmir'de üreticilerden destek - Son Dakika

KORONAVİRÜS salgını sonrası ilginin arttığı hobi bahçeleriyle ilgili yasa tasarısı TBMM'de görüşüldü. Tarım arazilerini 'hobi bahçeleri' gibi uygulamalarla satan ve pazarlayanlara hapis ile idari para cezası getiren tasarı yasalaşırken, İzmirli üretici kararı olumlu karşıladıklarını belirtti.
TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen kanunla tarım arazilerini satan ve pazarlayanlara hapis ile idari para cezası getiriliyor. Buna göre, tarım arazilerinin kooperatifler başta olmak üzere özel hukuk tüzel kişileri aracılığıyla satın alınıp fiili taksim yapılmasıyla üyelere veya ortakların kullanımına tahsis edenlere 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası verilecek. Tarım arazilerinde plan veya projelere aykırı hareket edilmesi halinde valilikçe resen tespit yaptırılarak sorumlulara 1000 liradan az olmamak kaydıyla bozulan arazinin her metrekaresi için 10 lira idari para cezası verilecek. İzinsiz bütün yapılar, masrafları Tarım ve Orman Bakanlığı'nca karşılanmak kaydıyla 1 ay içinde belediyeler veya il özel idarelerince yıkılacak ve taşınmazlar tarımsal üretime uygun hale getirilecek. Arazinin tarımsal üretime uygun hale getirilmesi için yıkım ve temizleme masrafları, sorumlulardan Tarım ve Orman Bakanlığı'nca genel hükümlere göre tahsil edilecek.GERİYE DÖNÜK CEZA TALEBİHobi bahçelerinin çoğunlukla Menderes ve Kemalpaşa ilçelerinde yoğunlukta olduğunu belirten Kemalpaşa Ziraat Odası Başkanı Bülent Oray, "Tarım alanlarının ne kadar önemli olduğu, pandemi sürecinde anlaşıldı. Kulağımıza gelen yasa tasarısına göre, cezalar belli bir tarihten itibaren uygulanacak. Biz geriye dönük ceza uygulanmasını istiyoruz. Bu alanların tarıma geri kazandırılmasının talep ediyoruz. Yasanın çıkmasıyla çiftçilere faydalı olmasını istiyoruz. Yasayla birlikte verimli topraklarımız kurtarılacaktır. Olumsuz görüş verenlerin karşısındayız" dedi.Çiftçi Asım Can Sargın (24), son dönemde Kemalpaşa'daki tarım arazilerinde hobi bahçelerinin çoğaldığını kaydederek, "Son zamanda bu yapılar çoğalmaya başladı. Bu yapılar, tarım arazilerine oldukça zarar veriyor. Biz köylüler olarak bu duruma karşı çıkıyoruz. Bu gibi yasaları destekliyoruz" dedi. Pandemi döneminde vatandaşların şehirden kaçarak kırsal kesime yönelerek doğayla iç içe olmayı tercih ettiğini belirten emlakçı Yunus Emre Kaya, "Vatandaşlar, bahçeli evler ve hobi bahçeleri gibi yapılara ilgi gösteriyor. Pandemi döneminde tarım arazilerinin ne kadar önemli olduğu anlaşıldı. Bu yasa tasarısını olumlu buluyoruz. Tarım arazilerinin bölünmesi istemiyoruz" diye konuştu.
- Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › Hobi bahçelerine yönelik tasarıya İzmir'de üreticilerden destek - Son Dakika