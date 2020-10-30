Hobi bahçelerine yönelik tasarıya İzmir'de üreticilerden destek - Son Dakika

KORONAVİRÜS salgını sonrası ilginin arttığı hobi bahçeleriyle ilgili yasa tasarısı TBMM'de görüşüldü. Tarım arazilerini 'hobi bahçeleri' gibi uygulamalarla satan ve pazarlayanlara hapis ile idari para cezası getiren tasarı yasalaşırken, İzmirli üretici kararı olumlu karşıladıklarını belirtti.

TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen kanunla tarım arazilerini satan ve pazarlayanlara hapis ile idari para cezası getiriliyor. Buna göre, tarım arazilerinin kooperatifler başta olmak üzere özel hukuk tüzel kişileri aracılığıyla satın alınıp fiili taksim yapılmasıyla üyelere veya ortakların kullanımına tahsis edenlere 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası verilecek. Tarım arazilerinde plan veya projelere aykırı hareket edilmesi halinde valilikçe resen tespit yaptırılarak sorumlulara 1000 liradan az olmamak kaydıyla bozulan arazinin her metrekaresi için 10 lira idari para cezası verilecek. İzinsiz bütün yapılar, masrafları Tarım ve Orman Bakanlığı'nca karşılanmak kaydıyla 1 ay içinde belediyeler veya il özel idarelerince yıkılacak ve taşınmazlar tarımsal üretime uygun hale getirilecek. Arazinin tarımsal üretime uygun hale getirilmesi için yıkım ve temizleme masrafları, sorumlulardan Tarım ve Orman Bakanlığı'nca genel hükümlere göre tahsil edilecek.