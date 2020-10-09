Hobi bahçelerinin kullanım hakkı 1 yıl uzatılacak - Son Dakika

Hobi bahçelerinin kullanım hakkı 1 yıl uzatılacak

09.10.2020 14:34
Hobi bahçelerinin kullanım hakkı 1 yıl uzatılacak, System.String[]

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi tarafından şehrin farklı yerlerinde hizmete sunulan hobi bahçelerinin kullanım hakkını 'Pandemi dolayısıyla 2 ay kullanılamaması ve ekim zamanının gecikmesinden kaynaklı oluşan mağduriyetleri' dikkate alarak 1...

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi tarafından şehrin farklı yerlerinde hizmete sunulan hobi bahçelerinin kullanım hakkını 'Pandemi dolayısıyla 2 ay kullanılamaması ve ekim zamanının gecikmesinden kaynaklı oluşan mağduriyetleri' dikkate alarak 1 yıl süreyle uzatacaklarını açıkladı.

Başkan Büyükkılıç, yaptığı açıklamada, vatandaşların temiz ve sağlıklı bir ortamda doğa ile iç içe yaşaması amacıyla Büyükşehir Belediyesi'nce Altınoluk, Beştepeler, Karpuzatan, Cırgalan ve Selçuklu Mahalleleri'nde kurulan hobi bahçelerinin yoğun ilgi gördüğünü belirtti. Toplam bin 787 adet hobi bahçesinin kullanım sürelerine ilişkin kararları Büyükşehir Belediye Meclisi'nin verdiğini ve meclisin 2017 yılında aldığı kararla hobi bahçelerini 30 Kasım 2020 tarihine kadar hak sahiplerine tahsis ettiğini kaydeden Başkan Büyükkılıç, tahsis süresinin dolacak olması nedeniyle yeni bir karar alınmasına ihtiyaç duyulduğunu ifade etti. Bu yıl COVİD-19 pandemi süreci nedeniyle İçişleri Bakanlığı genelgesi kapsamında 27 Mart'tan itibaren hobi bahçelerini 2 ay kullanıma kapatmak zorunda kaldıklarını, daha sonra da İl Sağlık Müdürlüğü'nün görüşlerine istinaden 20 Mayıs'ta yeniden kullanıma açtıklarını dile getiren Başkan Büyükkılıç, tüm bunlara 65 yaş üstü vatandaşlarımıza getirilen kısıtlamalarda eklenince hak sahiplerinin kısmi bir mağduriyet yaşadığını anlattı. Hobi bahçesindeki mevcut hak sahipleri ile hobi bahçesi almak isteyenlerin belediyeye yoğun başvuru içerisinde olduğunu, bu durumun da belediyenin verdiği hobi bahçesi hizmetinin ne kadar doğru olduğunu gösterdiğini söyleyen Başkan Büyükkılıç, şöyle konuştu;

"Beştepeler'de 204, Selçuklu Mahallesi'nde 186, Altınoluk'ta 236, Cırgalan'da 458 ve Karpuzatan'da ise 703 tane hobi bahçemiz mevcut. Vatandaşlarımızın huzur buldukları bir ortam. Kendilerine verilen alanda sebze, meyve ve çiçek yetiştirebiliyorlar. Bu hizmeti vermekten çok memnunuz. Ayrıca evlerinde sıkılan vatandaşlarımız salgının başından beri sosyal izolasyon nedeni ile hobi bahçelerine daha çok ilgi duymaya başladı. Ancak sürecin hassasiyeti sebebiyle hobi bahçelerimizde belirli kısıtlamalar yapıldı. Normalde 30 Kasım Pazartesi günü hobi bahçelerimizin kullanım süreleri bitiyor. Pandemi sürecinde hobi bahçelerinin yaklaşık 2 ay kullanılaması ve bahçe ekim zamanının gecikmesinden kaynaklı oluşan mağduriyetlerin giderilmesi amacıyla tüm hobi bahçelerinin tahsis süresinin 30 Kasım 2021 tarihine kadar 1 yıl süreyle uzatıyoruz."

Başkan Büyükkılıç, uzatılmaya ilişkin konunun Pazartesi günü yapılacak Büyükşehir Belediye Meclisi'nin gündemine getirileceğini belirtti. - KAYSERİ

Hobi bahçelerinin kullanım hakkı 1 yıl uzatılacak
Hobi bahçelerinin kullanım hakkı 1 yıl uzatılacak
Hobi bahçelerinin kullanım hakkı 1 yıl uzatılacak

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı, Büyükşehir Belediyesi, Memduh Büyükkılıç, Ekim, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Hobi bahçelerinin kullanım hakkı 1 yıl uzatılacak - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Komşusunu döven Halil Sezai hakkında 13 yıl hapis istemiyle iddianame düzenlendi Kemal Ademi'nin antrenmandaki görüntüsü, Caner Erkin ve Cisse'nin ağzını açık bıraktı Hatay'da sabah başlayan yangın söndürülemiyor! İşte bölgeden görüntüler ATM'den çektiği paralar arasında, 6 adet hatalı basım 50 TL çıktı Aracı olan herkesi ilgilendiren trafik sigortası kararı! Anayasa Mahkemesi iptal etti 12 bin liraya aldığı otomobili 110 bin lira harcayarak modifiye etti Son Dakika: Hatay'da orman yangını! Alevler yerleşim yerlerine sıçradı, evler tahliye edildi Yağmur nedeniyle kayarak karşı şeride geçen kamyonun manevrası, görenleri şaşkına çevirdi
İşte Türkiye'de eylül ayında en çok satılan ikinci el otomobil markaları İşte Türkiye'de eylül ayında en çok satılan ikinci el otomobil markaları         
15:47
Adana'da sulama kanalında bir erkeğe ait cansız beden bulundu Adana'da sulama kanalında bir erkeğe ait cansız beden bulundu         
14:44
İstanbul'da korkunç kaza! Boğazına bariyer saplanan kişinin başı gövdesinden koptu İstanbul'da korkunç kaza! Boğazına bariyer saplanan kişinin başı gövdesinden koptu         
14:04
Eskişehir'de trafik polisi motorlu sürücüyü silah çekerek durdurdu Eskişehir'de trafik polisi motorlu sürücüyü silah çekerek durdurdu         
13:54
Bursa'da koronavirüs hastası kadın gelin başı yaptırırken yakalandı Bursa'da koronavirüs hastası kadın gelin başı yaptırırken yakalandı         
13:50
Birlikte olduğu eşcinsel kadın komşusuyla kiralık katil tutup kocasını vurdurttu Birlikte olduğu eşcinsel kadın komşusuyla kiralık katil tutup kocasını vurdurttu         
12:44
Mustafa Cengiz, ödeme yapmadıkları iki yıldıza çok sert çıktı: Ne halt yediklerini anlatacağım Mustafa Cengiz, ödeme yapmadıkları iki yıldıza çok sert çıktı: Ne halt yediklerini anlatacağım         
12:12
Eşinin ani ölümüyle yıkılan Özgü Namal, iki çocuğuna babalarının vefat ettiğini söyleyemedi Eşinin ani ölümüyle yıkılan Özgü Namal, iki çocuğuna babalarının vefat ettiğini söyleyemedi         
11:38
Emekli emniyet müdürü otobüste kalp krizinden öldü, eşinin feryadı yürek dağladı Emekli emniyet müdürü otobüste kalp krizinden öldü, eşinin feryadı yürek dağladı         
11:30
Sokakta dilenen aileyi lüks arabada görünce çıldırdı: Utanmıyor musunuz siz? Sokakta dilenen aileyi lüks arabada görünce çıldırdı: Utanmıyor musunuz siz?         
11:08
Bakan Koca'dan ürküten sözler: Koronavirüs bitse bile benzer başka bir pandemi ortaya çıkabilir Bakan Koca'dan ürküten sözler: Koronavirüs bitse bile benzer başka bir pandemi ortaya çıkabilir         
11:05
Atiye'nin yıldızı Melisa Şenolsun, salaş ve makyajsız görüntülendi Atiye'nin yıldızı Melisa Şenolsun, salaş ve makyajsız görüntülendi         
11:01
'Etek altı' taciz davasında karar! Şüpheli, delil yetersizliğinden beraat etti 'Etek altı' taciz davasında karar! Şüpheli, delil yetersizliğinden beraat etti         
10:45
Seyir halindeyken sıfır araç bir anda alev aldı, kadın doktor ve eşi ölümden son anda kurtuldu Seyir halindeyken sıfır araç bir anda alev aldı, kadın doktor ve eşi ölümden son anda kurtuldu         
10:32
İstanbul'da görülen yeşil papağan istilası, kent faunasını bozabilir İstanbul'da görülen yeşil papağan istilası, kent faunasını bozabilir         
10:31
Masumlar Apartmanı oyuncusu Merve Dizdar'ın eşi ünlü oyuncu Gürhan Altundaşar çıktı Masumlar Apartmanı oyuncusu Merve Dizdar'ın eşi ünlü oyuncu Gürhan Altundaşar çıktı         
10:14
Ermeni köylerinde saldırıya uğrayan Türk tırları Sarp Sınır Kapısı'na yönelince kilometrelerce kuyruk oluştu Ermeni köylerinde saldırıya uğrayan Türk tırları Sarp Sınır Kapısı'na yönelince kilometrelerce kuyruk oluştu         
08:38
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.10.2020 16:02:27. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Hobi bahçelerinin kullanım hakkı 1 yıl uzatılacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei