Hobi Bahçelerinin süresi uzatıldı - Son Dakika

Hobi Bahçelerinin süresi uzatıldı

16.10.2020 17:24
Hobi Bahçelerinin süresi uzatıldı, System.String[]

Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi Ekim ayı devam toplantısı yapıldı.

Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi Ekim ayı devam toplantısı yapıldı. Toplantıda toplu taşıma hizmetinin kamu yararı adına devamının sağlanması amacıyla Antalya Büyükşehir Belediyesi iştiraki Antalya Ulaşım A.Ş.'ye gelir kaybı desteği yapılması kararı alındı. Meclis ayrıca pandemi kısıtlamaları nedeniyle bahçe ekimi ve mahsul toplama işlerini gerçekleştiremeyen Hobi Bahçesi kullanıcılarının mağduriyetini giderecek bir karara da imza attı. 31 Aralık 2020'de dolan Hobi Bahçesi kullanım süresi 1 Ekim 2021 tarihine kadar uzatıldı.

56 gündem maddesi ile toplanan Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi Ekim Ayı Devam Toplantısı Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Hacıarifoğlu başkanlığında kararlar aldı. Oy birliği ile kabul edilen gündemin 10. maddesinde Antalya Büyükşehir Belediyesi İştiraki Antalya Ulaşım A.Ş.'ye 4 milyon 16 bin 318 lira gelir kaybı desteği yapılmasına karar verildi.

1 Aylık gelir kaybı ödenecek

Plan Bütçe Komisyonu raporunda; dünya genelinde etkisini gösteren Covid-19 salgınının ekonomik ve sosyal hayata yaptığı olumsuz etki nedeniyle Antalya Ulaşım A.Ş.'nin gelir kaybının oluştuğu belirtildi. Antalya Ulaşım A.Ş.'nin mali yönden ayakta kalabilmesini sağlamak amacıyla 17 Haziran 2020- 16 Temmuz 2020 tarihleri arasında oluşan 1 aylık gelir kaybının meclis kararı alınmak suretiyle ödenmesinin komisyonca uygun görüldüğü ifade edildi. Komisyon raporu meclis üyelerinin oy çokluğuyla kabul edildi.

Hobi bahçesi tahsisleri uzatıldı

Meclis toplantısında Hobi Bahçesi kullanıcılarını sevindiren bir karara da imza atıldı. Koronavirüs salgını nedeniyle uygulanan sokağa çıkma yasağı gibi kısıtlamalardan dolayı bahçe ekimi ve mahsul toplama işlemlerini gerçekleştiremeyen ve bahçelerinde yeterli ve etkin vakit geçiremeyen kullanıcılar için süre uzatıldı. Hobi Bahçelerinin 31 Aralık 2020'de biten kullanıcılara tahsis süresinin 1 Ekim 2021 tarihine kadar uzatılmasına karar verildi. - ANTALYA

Hobi Bahçelerinin süresi uzatıldı
Hobi Bahçelerinin süresi uzatıldı
Hobi Bahçelerinin süresi uzatıldı

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi, Antalya, Ekim, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Hobi Bahçelerinin süresi uzatıldı - Son Dakika

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