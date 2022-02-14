Hobi Bahçesi, çekilecek kura ile ailelerin yeniden kullanımına açılacak - Son Dakika

Hobi Bahçesi, çekilecek kura ile ailelerin yeniden kullanımına açılacak

Hobi Bahçesi, çekilecek kura ile ailelerin yeniden kullanımına açılacak
Son Güncelleme: 14.02.2022 14:02

Hobi Bahçesi, Kağıthaneli ailelerin yeniden kullanımına açılıyor. Hamidiye Mahallesi Gölcük Sokak'taki Hobi Bahçesi'nde 58 adet hobi evi bulunuyor.

Kağıthaneli vatandaşlar isterlerse hobi evlerini bir yıllığına kiralayabilecek.

Hobi Bahçesi'nden yer kiralamak isteyenler, 18 Şubat'a kadar belediye hizmet binası içerisinde yer alan Kentli Servisi'ne bizzat başvuruda bulunabilecek. Başvuruların değerlendirilmesinin ardından hak sahipleri kura yoluyla belirlenecek. Bir hobi evinin bir yıllık kiralanmasının bedeli; 500 TL teminat olmak üzere toplam 3 bin TL olarak açıklandı.

Kura çekilişi 22 Şubat Salı günü saat 11:00'da Kâğıthane Belediyesi Sadabad Nikâh Salonu'nda yapılacak.

Kaynak: Bültenler

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SON DAKİKA: Hobi Bahçesi, çekilecek kura ile ailelerin yeniden kullanımına açılacak - Son Dakika
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