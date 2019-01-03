Son Dakika Haberleri: Hobi Bahçesi' Model Oldu

Hobi Bahçesi' Model Oldu

1 saat önce

Antalya Büyükşehir Belediyesi 'Hobi Bahçesi' projesinden örnek alan ATSO Konut ve İşyeri Kooperatifi Meslek Komitesi Üyeleri, 'Yaşam Köyü Projesi'ni hayata geçirmek istiyor.

Hobi Bahçesi' Model Oldu, System.String[]
Antalya Büyükşehir Belediyesi 'Hobi Bahçesi' projesinden örnek alan ATSO Konut ve İşyeri Kooperatifi Meslek Komitesi Üyeleri, 'Yaşam Köyü Projesi'ni hayata geçirmek istiyor.

Akdeniz Belediyeler Birliği tarafından Sosyo ve Kültürel Belediyecilik Uygulamalarında birincilik ödülü sahibi Hobi Bahçesi Projesi, ATSO üyelerine ilham kaynağı oldu. ATSO Konut ve İşyeri Kooperatifi Meslek Komitesi Üyeleri insanların gün geçtikçe kırsal alan isteği olduğuna dikkat çekip, Hobi Bahçesi'ni örnek göstererek, hazırladıkları Yaşam Köyü Projesi'ni ATSO yönetimine sundu. Kent yaşamının yorucu temposundan uzaklaşıp keyifli bir mola vermek isteyenler için Bahtılı Mahallesi'nde oluşturulan "Hobi Bahçesi Projesi'nin model alınması Menderes Türel yönetimindeki Büyükşehir Belediyesi'nin kente doğru yatırımlar yaptığının bir göstergesi olarak değerlendirildi.

Emeklilere terapi

Hobi Bahçeleri Projesi ile 78 dönümlük alanda 348 tane hobi bahçesi emeklilere teslim edildi. 4.5 metrekare kapalı alanı ve 13.5 metrekarelik açık verandası bulunan hobi evi ile toplam 63 metrekare ekilebilir alana sahip bağımsız bahçelerde vatandaşlar, meyve, sebze, mevsimlik çiçek gibi her türlü tarımsal üretim yapabiliyor. Emekliler, şehrin stresi ve gürültüsünden uzaklaşarak, hobi bahçesi ile uğraşmanın kendilerine terapi gibi geldiğini söylüyor. Antalya Hobi Bahçesi Projesi'nde kullanıcıların aileleri ile de hoşça vakit geçirebileceği sosyal alanlar da mevcut. Çocuklar için oyun alanları, yarı olimpik yüzme havuzu, mescit, kafeterya, revir, yürüyüş parkuru, halı saha, rekreasyon alanları ve 96 araçlık otopark da projede yer alıyor. - ANTALYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 01:37 Kaynak: İHA

Antalya, Güncel
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