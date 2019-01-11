Son Dakika Haberleri: Hobi Bahçesi'nden Gıda Bankasına Destek

Hobi Bahçesi'nden Gıda Bankasına Destek

1 saat önce

Beylikdüzü Belediyesi Gıda Bankası ile Umut Meyve Ormanı ve Hobi Bahçesi, ihtiyaç sahiplerine gıda desteği sağlamak için işbirliği yapıyor.

Hobi Bahçesi'nden Gıda Bankasına Destek, System.String[]

TAPTAZE ÜRÜNLER İHTİYAÇ SAHİPLERİNE ULAŞTIRILIYOR.

İhtiyaç sahibi ailelerin yüzünü güldüren işbirliği sayesinde Hobi Bahçesi'nde yetiştirilen taptaze ürünler, Gıda Bankası aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor.

Beylikdüzü Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü ile El Ele Yaşam Derneği işbirliğiyle hayata geçirilen Gıda Bankası, Beylikdüzü Belediyesi Umut Meyve Ormanı ve Hobi Bahçesi'yle yaptığı anlamlı işbirliği ile ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürüyor. Yapılan işbirliğiyle Beylikdüzü Belediyesi'nin Dereağzı Mahallesi'nde hayata geçirdiği Umut Meyve Ormanı ve Hobi Bahçesi'nde Ata Tohumu Çoğaltım Alanlarında, doğal tarım ilkelerine bağlı kalarak yetiştirilen ürünlerden, tohumluk olarak bırakılanlar dışındakiler, Gıda Bankası ile paylaşılıyor.

SOĞUK KIŞ GÜNLERİNİ ISITAN İŞBİRLİĞİ

Soğuk kış günlerini paylaşmanın sıcaklığı ile ısıtan işbirliğiyle hasat zamanları hava şartlarına bağlı olarak toplanan sebze ve meyveler, ayda bir ya da 2 kez olmak üzere, ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılmak üzere Gıda Bankası yetkililerine makbuz karşılığı teslim ediliyor. Yapılan işbirliği ile kışın pazı, roka, maydanoz, kıvırcık, taze soğan gibi sebzeler; yazın ise domates, biber, patlıcan, kabak, balkabağı, salatalık gibi sebzeler ile meyve ağaçlarından toplanan meyveler ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor. Vatandaşlar, Beylikdüzü Belediyesi Gıda Bankası hizmetiyle ilgili bilgi almak, başvuru ya da bağış yapmak için 444 09 39 numaralı çağrı hattını arayabilirler.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 02:59 Kaynak: Bültenler

Beylikdüzü Belediyesi, Güncel
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