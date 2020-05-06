Hobi bahçesinde doğayla iç içe yaşayıp, memleket hasretini gideriyor - Son Dakika

AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı ilçesinde görsel sanatlar öğretmeni Turhan Hotaman (48), 870 metrekare alana kurduğu hobi bahçesinde bir yandan doğal yaşam ile iç içe olurken, bir yandan da memleketi Trabzon 'un hasretini gidermeye çalışıyor.

Sandıklı'daki Yaşarlar Zekiye Ana Ortaokulu'nda görsel sanatlar öğretmeni olarak görev yapan Turhan Hotaman, 2005 yılında 870 metrekare bir arazi satın aldı. 2 çocuğu ve kendine doğal ortam sağlamak isteyen Hotaman, bu araziye değişik çeşitlerde 50 çam ve meyve ağacıyla çiçek ve güller dikti. Daha sonra bağ evi ve kümesler yapan Hotaman, ördek ve tavuk yetiştirmeye başladı. Koronavirüs salgını nedeniyle okullar kapanınca da bağ evinin duvarlarına memleketi Trabzon'a özgü Ayasofya Kilisesi, kaleler, gemiler, Trabzon'a özgü horon ekibi ve Trabzonspor'un amblemini resmetti. Hotaman, bağ evinin duvarına yaptığı resimlerle memleketinin özlemini bir nebze olsa giderdiğini, bahçede de çocuklarıyla birlikte doğal yaşamla iç içe olduklarını söyledi.

Turhan Hotaman, hobi bahçesini ve doğal hayatı her zaman hayal ettiğini belirterek şöyle konuştu:

"Hobi bahçesi benim idealim ve hayalimde var olan bir şeydi. Sandıklı'ya yerleştikten sonra Trabzon havasını estirmek için böyle bir girişimde bulundum. Trabzon'u burada yaşamak ve hissetmek için o dokuyu buraya taşımaya çalıştım. Bahçeme önce çam ve meyve ağaçlarından 50'ye yakın türden ağaç diktim. Tavuk işine de çocukların doğal ortamda yaşama ve mutlu bir birey olması için girdim. Küçükken ben de bu gibi bir ortamda büyüdüğüm için çocuklarımın da bu ortamda büyüyüp, sağlıklı bireyler olmasını amaçladım. Çocuklar burada geliyor haşır neşir oluyor, doğal yumurta yiyorlar. Trabzon benim için bir mihenk taşı, yaşam kaynağı. Trabzonspor da bizim için bir sevda. Hobi bahçemde dinlenmek için kullandığım binaya yaptığım resimlerde koronavirüsü unutmak ve stres atmak için de güzel bir etkinlik yapmış oldum. İşte Sümela Manastırı, Ayasofya Kilisesi, kaleler, gemiler, Trabzon'a özgü horon ekibi figürlerini bağ evi binamıza resmettim. 2005 yılında burayı almıştım, 870 metrekare bir alan."

- Afyonkarahisar