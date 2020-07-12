Hobi bahçesinde öldürülen yaşlı adamın, cüzdanı ve otomobili çalınmış - Son Dakika

Hobi bahçesinde öldürülen yaşlı adamın, cüzdanı ve otomobili çalınmış

KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde, sahibi olduğu hobi bahçesinde ölü bulunan ve vücudunda darp izlerine rastlanılan Erdem Şanlıer'in (82) cüzdanı ve otomobilinin çalındığı belirlendi.

KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde, sahibi olduğu hobi bahçesinde ölü bulunan ve vücudunda darp izlerine rastlanılan Erdem Şanlıer'in (82) cüzdanı ve otomobilinin çalındığı belirlendi.

Dün akşam, Darıca'nın Bayramoğlu Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi Balcı Sokak'ta bulunan seranın içinden su aktığını fark eden mahalleli, durumdan şüphelenip içeri baktığında Erdem Şanlıer'in yerde hareketsiz halde yattığını gördü. Mahalleli durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Erdem Şanlıer'in öldüğü tespit edildi. Sağlık görevlilerince yapılan ihbarla olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

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Olay yerine gelen polis ekiplerince yapılan incelemede ceset üzerinde darp izlerine rastlandı. Serada da inceleme yapan ekipler, hobi bahçesinin sahibi olan Şanlıer'in cüzdanının ve kapının önündeki mavi renkli kaplumbağa diye bilinen otomobilinin çalındığı belirledi.

Polis ekipleri, Almanya'da uzun yıllar çalıştıktan sonra Darıca'ya yerleşen ve yalnız yaşayan Erdem Şanlıer'in, cuma günü akşam saatlerinde öldürüldüğünü tahmin ediyor.

Şanlıer'in cenazesi, yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.

'YEMEK İÇİN GELMEYİNCE MERAK ETTİK'

Erdem Şanlıer'in sürekli olarak yemek yediği kafenin sahibi, "Her akşam eve gitmeden önce mutlaka bize uğrar yemek yerdi, yemek yemese dahi bir kahve içer öyle giderdi. Cumartesi günü öğle yemeği için de iç pilav siparişi vermişti. Gelmeyince merak edip, aradığımızda cep telefonuna ulaşamadık. Birkaç defa daha arayıp ulaşamayınca merak edip evine gittim, evde de kimse yoktu, bu defa seraların bulunduğu hobi bahçesini gittiğimde uzun süre suyun açık kaldığını fark ederek şüphe üzerine polisi ve sağlık ekiplerini aradım, geldiklerinde ölmüştü." dedi.

Erdem Şanlıer'in Almanya'da yaşayan oğluna ölüm haberinin verildiği öğrenildi.


Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.07.2020 16:02 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Hobi bahçesinde öldürülen yaşlı adamın, cüzdanı ve otomobili çalınmış - Son Dakika
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