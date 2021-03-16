Hobi dedektör kullanıcıları yasal düzenleme bekliyor - Son Dakika

Hobi dedektör kullanıcıları yasal düzenleme bekliyor

16.03.2021 10:54
Hobi dedektör kullanıcıları yasal düzenleme bekliyor, System.String[]

Osmaniye'de bir araya gelen metal dedektörcüleri, Türkiye'de üretimi alım ve satımı serbest olan ancak kullanımı yasak olan define dedektörü için yasal düzenleme getirilmesi çağrısında bulunarak, sayıları 6 milyona yakın olan dedektör kullanıcılarının sorunlarını dile getirdiler.

Osmaniye'de bir araya gelen metal dedektörcüleri, Türkiye'de üretimi alım ve satımı serbest olan ancak kullanımı yasak olan define dedektörü için yasal düzenleme getirilmesi çağrısında bulunarak, sayıları 6 milyona yakın olan dedektör kullanıcılarının sorunlarını dile getirdiler.

2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa göre izinsiz şekilde kazı ve sondaj yapmanın yasak olduğu Türkiye'de metal aramada kullanılan dedektörlerin üretimi, alımı ve satımının yasal olduğunu ancak kullanımda yasak olduğunu belirten hobi dedektör kullanıcıları yasal düzenleme beklediklerini açıkladılar. Tarihi sikke, kolye, bilezik, gibi metal objeleri 25-30 santim derinlikte tespit edebilen metal dedektörleri kullanıcıları bu derinliğe kadar kazı yapmanın yasal hale getirilmesi ve bulunan eserlerinde müzeler vasıtasıyla satın alınarak Anadolu topraklarında çıkan kültürel değerlerin yurt içinde kalmasını istediler.

Uzun süredir metal dedektör kullanıcısı olan Fermam Aytek arazide yaşadıkları zorlukları anlatarak "Dedektör alınıyor satılıyor üretiliyor ancak bir yerde dedektör ile çalışmaya izin verilmiyor. Avrupa'da bunun hiçbir yasal sıkıntısı yok. Turnuvalar bile yapılıyor. Sit alanı hariç her tarafta arama yapılıyor. Bunun Türkiye'de de uygulanabileceğini düşünüyorum. Türkiye büyük bir medeniyet. Bunu bir federasyona dökerek aynen av federasyonu gibi dedektör kullanıcılarını bilinçlendirerek, nerelerde çalışılabilir nasıl kullanılır şeklinde eğitim verilebilir. Türkiye'de şu anda en az 4-5 milyon dedektör kullanıcısı var ve bu işten ciddi bir gelir elde edilebilir. Bu işin kültür varlığına zarar verici bir iş olmadığını söylüyorum çünkü bu dedektörler en fazla 25-30 santimden metali algılar. Mevcut kanunlarımız dedektörler olmadan çıktığı için, dedektörün alımı satımı üretimi serbest ancak kullanımı yasak gibi ortaya ilginç bir durum çıktı. Bundan dolayı kanuni düzenleme getirilmesi şart" şeklinde konuştu.

Türkiye'nin birçok ilinde yaygın mağazası bulunan Osmaniye merkezli bir dedektör satış mağazasının sahibi Murat Şişik ise, "Yurt dışından çok ciddi bir ihraç yapıyoruz. Yani birçok dünya markasını ülkemizde satıyoruz. 20'nin üzerinde bir firma var. Ben kendi açımdan biliyorum. Milyonun üzerinde kullanıcısı olan ve meraklısı bulunan bir ürün bu metal dedektörleri. Ülkemizde bunun üretimi, imalatı alımı ve satımı serbest yalnız kanun maddelerinde bazı sıkıntılar yaşıyor kullanıcılar. Ciddi paraların döndüğü bir sektör bu. Kullanıcılar ve satıcılar açısından bu sıkıntıların giderilmesi lazım" dedi.

Dedektör kullanıcısı Erol Demir ise, "Vatandaş bu dedektörleri alıp araziye çıktığında kolluk kuvvetleri ile son derece sıkıntılar yaşıyoruz. Ciddi şekilde mağduruz ve bir düzenleme getirilmesini istiyoruz" şeklinde konuştu. - OSMANİYE

Hobi dedektör kullanıcıları yasal düzenleme bekliyor
Hobi dedektör kullanıcıları yasal düzenleme bekliyor

Osmaniye, Türkiye, Define, Metal, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Hobi dedektör kullanıcıları yasal düzenleme bekliyor - Son Dakika


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