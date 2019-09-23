'Hobi evleri' bölge arazisinin değerine değer kattı

ULUDAĞ eteklerinde yer alan Bursa'nın dağ ilçelerinden Orhaneli'de yapılan hobi evleri, bölgedeki toprak arazilerinin değerini binlerce kat arttırdı. Hobi evleri, şehir yaşamından bunalan insanların bahçeyle ilgilenip doğayla buluşmasına imkan sağladı.

Bursa'nın dağ ilçelerinden olan ve sürekli göç veren 20 bin nüfuslu Orhaneli ilçesinin kırsal Göktepe Mahallesi'nde hayata geçirilen 'Hobi Evleri Pojesi' bölgedeki arazi fiyatlarının değerine değer kattı. Orhaneli Belediyesi ile Bursa Sağlık Çalışanları Derneğince (BUSAD) Uludağ eteklerindeki Göktepe Mahallesi'nde tarıma elverişli olmayan 364 dönüm alanda yapılan 200 hobi evi, burada arazisi bulunan yöre halkının yüzünü güldürdü. Bin rakımlı, dağ havasına sahip bir tepede yer alan kırsal mahalledeki tek katlı ve bahçeli hobi evleri sahipleri, yazın bahçede, kışın soba başında vakit geçirerek streslerini, yorgunluklarını atarken, bölge halkı da bu turizm hareketliliğinden memnun olduğunu dile getiriyor.

'BURAYA GELDİĞİM ZAMAN HER ŞEYİ UNUTUYORUM'

Bir arkadaşının tavsiyesi üzerine Hobi Evlerinden satın alan Ramazan Dağdeviren, "Hayatımda yapmadığım işleri burada yaptım. 60 yaşındayım. Domates ektim, biber ektim, meyve ağaçlarım, çiçeklerim ve çimenlerim var. Burada vakit geçiriyorum, eğleniyorum. Torunlarıma da bir park yaptım. Şehir trafiğinden uzak, sıkıntı yok, stres yok. Buraya geldiğim zaman her şeyi unutuyorum. Sadece doğayla iç içeyim. Akşam balkonda oturup bir bardak çay içmenin hiç bir bedeli yok. Sabah kalktığım zaman çimenlerin üzerinde kahvaltı yapıyorum. Gürültü yok. Buradaki komşularımız da çok iyi. Kimse kimseyi rahatsız etmiyor. Genel olarak tek bir sorunumuz var, o da su. Daha önce 30 hane vardı. İkinci etapla birlikte 70-80 hane olduk. Suyu da kendi imkanlarımızla halletmeye çalışıyoruz" dedi.

'BAHÇEDE BİR ÇOK SEBZE MEYVE YETİŞEBİLİYOR'

Bahçede bir çok ürünü ekip biçebildiklerini söyleyen Dağdeviren, "Bahçede sebze, meyve, domates biberinden patlıcanına kadar, karpuza kavuna varıncaya kadar bu sene ürün olarak aldık. Fasulyelerimizi daha yeni topladık. Fasulyelerimiz şahane oldu. Topladık, komşularımıza dağıttık. Eşe dosta ikram ettik. Günün 8-10 saati bahçede oynamakla geçiyor" dedi.

'DOĞAYI VE YEŞİLLİĞİ ARAYANLAR İÇİN EN GÜZEL YER BURASI'

Hobi Bahçeleri'nin Göktepe'de yapıldığını ve ikinci etabının da yapılmaya başlanacağını söyleyen Orhaneli Belediye Başkanı Ali Aykurt, "3 milyon nüfusa ulaşmış, merkez nüfusu 2 milyon 500 bine ulaşmış olan bir Bursa'dan bahsediyoruz. Araç trafiği, egzoz gazı, gürültü kirliliğinin yanında rahat bir nefes alabilmek için, insanların dinlenebilmesi, oksijenli bir hayat sürmesi için ve doğadan ve yeşilden faydalanabilmek için insanlar bir arayış içerisinde. Bunu da en güzel bulacağı yerler, Bursa'mızın en güzel yerlerinden olan Orhaneli, Keles, Harmancık, Büyükorhan gibi yerlerdir. Bu ilçelerin Bursa'ya ulaşım anlamında en yakın olanı Orhaneli'dir. Tünellerimiz de yapıldığında Bursa- Orhaneli arası 15-20 dakikaya düşecek. Bu süre içerisinde insanlarımız o gürültü ortamından buralara gelmeyi tercih edecekler. Bundan sonraki süreçte yaşanabilecek en güzel yerlerden birinin Orhaneli olduğunu ifade etmek istiyoruz. Bursa'da zaman geçiremeyen ve 'Bir karış toprağım olsun da orada bir şeyler yapmak istiyorum' diyen insanlar için bizim burada çok yerimiz var. Güzel mekanlarımız var. Herkes bunlardan gelip faydalanabilir" dedi.