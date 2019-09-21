Son Dakika Haberleri: Hobi Festivali başladı
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Hobi Festivali başladı

1 saat önce

Antalya Büyükşehir Belediyesince bu yıl ilki gerçekleştirilen Hobi Festivali başladı.

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Antalya Büyükşehir Belediyesince bu yıl ilki gerçekleştirilen Hobi Festivali başladı.

Cam Piramit'te açılışı yapılan festivalde klasik otomobiller, motosikletler ve off-road araçlar sergileniyor.

Kral Yolu olarak bilinen alanda sergilenen klasik araçlara ve klasik motosikletlere katılımcılar yoğun ilgi gösterdi.

Etkinliğe kırmızı renkte vosvos araçla katılan resim öğretmeni Barbaros Aksu, çocukluktan bu yana bu araçlara karşı ilgisi olduğunu, 1974 model arabayı iki yıl önce kızı için aldığını bildirdi.

İleri motor sürüş tekniklerinin anlatıldığı, akrobasi gösterilerinin yapıldığı festivalde, langırt turnuvası ve karavan hobisi anlatımı gibi etkinlikler yapılacak.

Yarın sonra erecek festivalde farklı etkinlikler düzenlenecek. Off-road araçları Antalya Yaşam Parkı içindeki ağaçlık alanda gösteri yapacak.

Antalya, Cam, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 03:42 Kaynak: AA
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