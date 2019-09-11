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Hobi Festivali için geri sayım başladı

1 saat önce

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından 21-22 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek Türkiye'nin ilk ve tek Hobi Festivali'nin (HobiFest) hazırlıkları sürüyor.

Hobi Festivali için geri sayım başladı, System.String[]

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından 21-22 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek Türkiye'nin ilk ve tek Hobi Festivali'nin (HobiFest) hazırlıkları sürüyor. Festival için Beach Park bölgesine Off-Road parkuru yapılıyor.


Hobi meraklılarını bir araya getirerek, Antalya'nın sosyo-kültürel yaşamına katkı sağlamak amacıyla Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi tarafından düzenlenen Hobi Festivali için geri sayım başladı. 21-22 Eylül tarihlerinde Cam Piramit alanında gerçekleştirilecek Hobifest, adrenalin tutkunlarına da ev sahipliği yapacak.


Off-Road özel parkuru yapılıyor


Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı Hobifest kapsamında yer alacak Off-Road etabı için Beach Park içinde parkur hazırlıyor. Yapım İşleri Şube Müdürlüğü ekipleri, koruluk arkasındaki bölümde yaklaşık 200 metrelik gösteri parkuru yapıyor. Kaya iniş çıkışları, derin çukurlar ve çamur etabı bulunan gösteri parkurunda Off-Road tutkunları için özel gösteriler gerçekleştirilecek.


Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal Daire Başkanı Okan Yavuz, "Hobifest 2019 50 farklı hobi kulübü bir araya gelecek. Festivalde 7'den 70'e Antalyalılar, Enduro motosiklet yarışları, off-road araçları özel seyirci etabı, paramotor uçuşları, nostalji araç sergisi, fotoğraf çekimi, sahne gösterileri ve konserler gibi birbirinden renkli etkinliklerle buluşacak. Adrenalin tutkunları heyecan dolu dakikalar da yaşayacak. Tüm Antalyalıları Hobifest'e bekliyoruz" dedi. - ANTALYA

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Antalya, Eylül, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 12:25 Kaynak: İHA
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