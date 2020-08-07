Hobi için aldığı hamile koyunlar çıkan yangında telef oldu - Son Dakika

Kocaeli'nin Derince ilçesinde gece saatlerinde çıkan ve 5 koyunun telef olduğu ahır yangınında bitişikteki evde kalan yaşlı adam ölümden döndü. Yangın hakkında kundaklama şüphesiyle inceleme başlatıldı.

Olay, gece saatlerinde Derince Fatih Sultan Mahallesi'nde bulunan bir ahırda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Düzce'de besicilik yapan Ramazan Engin, Romanov cinsi koyun beslemek için Derince'de Şükrü Kaçar'a (80) ait ahırı kiraladı. Aldığı 2'si hamile 5 koyunu ahıra yerleştiren Engin, yeniden Düzce'ye döndü. Gece saatlerinde bilinmeyen bir nedenle çıkan yangında koyunların kaldığı ahır alevlere teslim oldu. Ahırın yanındaki evde uyuyan Şükrü Kaçar ise pencereden gelen sıcaklığa uyanarak kendini hızla dışarı attı. Evin önündeki aracını kurtaran Kaçar, koyunları kurtarmaya çalışırken düşerek yaralandı.

"Şaibeli bir yangın sonucu 5'i de telef oldu"

Yangını gören komşularının haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerince söndürülen yangında ahır tamamen yanarak küle döndü. Ahırda bulunan ikisi hamile 5 koyun ise yanarak telef oldu. Yangın sonrası olay yerine gelen koyunların sahibi Ramazan Engin, "Gece 01.00'da şaibeli bir yangın sonucu 5'i de telef oldu. İkisi hamileydi. Besicilik yapıyorum ben. Bunları orijinal cins getirdim. Hobi olarak burada besliyordum" dedi.

"Hayvanları kurtaramadım kapı kilitliydi"

Yangında son anda kendini dışarı attığını ifade eden ev sahibi Şükrü Kaçar ise, "Köpek kendini dışarı saldı. Saldıktan 2 dakika sonra alev karşıya vurdu. Arabam da karşıdaydı. Baktım yanıyor sıçradım dışarı. Anahtarı unuttum aldım geri geldim bir tek arabayı kaçırabildim. Hayvanları kurtaramadım kapı kilitliydi. Camın ağzında uyuyordum. Burada bekçilik yapıyoruz, malımızın başında. Ben orada düştüm, biraz dizim ağrıyor ama önemli değil" diye konuştu.

Kundaklama şüphesiyle inceleme başlatıldı

Öte yandan, yangın yerine gelen polis ekipleri ise kundaklama şüphesi ile yangın hakkında inceleme başlattı. - KOCAELİ