Hobi için kurduğu çiftlikte yetiştirdiği kazları Türkiye'nin dört bir yanına gönderiyor - Son Dakika

Hobi için kurduğu çiftlikte yetiştirdiği kazları Türkiye'nin dört bir yanına gönderiyor

20.11.2020 11:05

Emekli olduktan sonra memleketi Kars'ın Sarıkamış ilçesinde hobi olarak kaz çiftliği kuran ve bir yılda verim alan Mustafa Çubuk, yurt genelinden gelen taleplere yetişmeye çalışıyor.

Emekli olduktan sonra memleketi Kars'ın Sarıkamış ilçesinde hobi olarak kaz çiftliği kuran ve bir yılda verim alan Mustafa Çubuk, yurt genelinden gelen taleplere yetişmeye çalışıyor.

Konya'nın Selçuklu Belediyesinden emekli olduktan sonra doğup büyüdüğü Sarıkamış ilçesine 15 kilometre uzaklıktaki Handere köyüne yerleşen Çubuk, geçen yıl kurduğu çiftlikte, Kars kazı, Alman linda ve Çin kazı yetiştirmeye başladı.

Sarıçam ormanlarındaki mera ve sulak alanlarda kazların bakımını yaparak üretimini arttıran Çubuk, kış mevsiminin yaklaşmasıyla birçok ilden gelen siparişleri yetiştirmek için kaz kesimine koyuldu.

Türkiye'nin farklı yerlerinden gelen talepler üzerine hummalı bir çalışma yürüten Çubuk, kazları 180 ila 200 lira arasında satışa sunuyor.

Emekli memur Mustafa Çubuk, AA muhabirine, hobi olarak kurduğu çiftlikte 800 kaz ile üretime başladığını söyledi.

"Kars bölgesi kaz üretimi için elverişli"

Kaz üretiminin diğer büyük ve küçükbaş hayvanlara göre daha hızlı ve karlı bir iş olduğunu ifade eden Çubuk, "Burası kaz için çok uygun bir bölge, yani temiz sularımız, açık havamız ve meramız var. Aldığım yaklaşık 800 kazdan bir kısmını kesip sattık, bir kısmını da damızlık olarak ayırdık." dedi.

Çubuk, Kars kazının yanında iki farklı tür daha yetiştirdiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Yerli kazlarımızdan yıllık 10-12 yumurta elde edebiliyorsunuz. Linda ve Çin kazı cinsinden iklimine göre 50 ile 80-100 arasında yumurta elde ediyoruz. Bölge çok soğuk olduğu için damızlık için ayırdığım kazlardan çok iyi verim elde edemedim. Sıcak yerlerden kendime bir yer aldım, muhtemelen kuluçka döneminde oraya gideceğim. Kuluçka döneminden sonra 1 ay civcivlerin çok sıcak ortamda olmaları lazım. Civcivleri büyüttükten sonra tekrar buraya nakledeceğim."

Kars ve bölgesinde kazın çok değerli olduğuna işaret eden Çubuk, "Üretmeyen toplumlar batmaya mahkumdur. 'Ülkeme, milli gelire katkı olarak ne yapabilirim' buna bakarım. Elimden şu anda dar çerçevede de olsa kaz üretimi geliyor. Allah, buraya farklı nimetler vermiş, kaz burası için bir nimet. Burada kaz üreticiliğinin yanı sıra arıcılık, kuşburnu üretimi gibi daha birçok şey yapılabilir." ifadelerini kullandı.

Hobi için kurduğu çiftlikte yetiştirdiği kazları Türkiye'nin dört bir yanına gönderiyor
Hobi için kurduğu çiftlikte yetiştirdiği kazları Türkiye'nin dört bir yanına gönderiyor
Hobi için kurduğu çiftlikte yetiştirdiği kazları Türkiye'nin dört bir yanına gönderiyor
Hobi için kurduğu çiftlikte yetiştirdiği kazları Türkiye'nin dört bir yanına gönderiyor

Türkiye, Emekli, Çubuk, Kars, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hobi için kurduğu çiftlikte yetiştirdiği kazları Türkiye'nin dört bir yanına gönderiyor - Son Dakika


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