Hobi ile başlayan kurslar BALMEK'te istihdama dönüşüyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hobi ile başlayan kurslar BALMEK'te istihdama dönüşüyor - Son Dakika

Hobi ile başlayan kurslar BALMEK'te istihdama dönüşüyor

7 saat önce

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursları (BALMEK) kurslarına giden kadınlar, hobilerini mesleğe dönüştürerek aile bütçelerine katkı sağlıyor.

Hobi ile başlayan kurslar BALMEK'te istihdama dönüşüyor, System.String[]

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursları (BALMEK) kurslarına giden kadınlar, hobilerini mesleğe dönüştürerek aile bütçelerine katkı sağlıyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Yaygın Eğitim Şube Müdürlüğü çatısı altında faaliyetlerine devam eden, kadın giysileri dikiminden Balıkesir pullusuna, tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliğinden arıcılığa kadar çok sayıda kursun verildiği BALMEK'ten 2019 yılında 5 bin 658 kursiyer eğitim aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen kursiyerlerden Sadiye Kaya, Büyükşehir Belediyesine ve öğretmenlerine sundukları imkanlardan dolayı teşekkür ederek, buradaki çalışmaların kendisine hem hobi hem de terapi olduğunu belirtti.

Hatice Öztopal da kurslara kardeşiyle geldiklerini ve BALMEK sayesinde meslek edinmek istediklerini aktararak, "Markalaşmayı ve kendimizi tanıtmayı düşünüyoruz. Balıkesir'imizin simgesi olan beyaz zambaklardan yapıyoruz. Dışarıdan gelen misafirlerimizin yakalarında görmek istiyoruz. Geleceğe yönelik hayallerimiz var. Satış yapmak istiyoruz belki bir butik açabiliriz bu yönde ilerlemek istiyoruz. Balıkesir'de gelinlerimizin çiçeklerini biz yapmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

BALMEK'te kursiyerlere istihdam sağlayıcı eğitimler verdiklerini bildiren Çeyiz Ürünleri Usta Öğreticisi Fahriye Kaya ise kurslara gelenlerin çeyiz, pike, nevresim takımları, dantel geçirme ve nakış tarzı işleri öğrendiği bilgisini verdi.

Balıkesir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 11:32 Kaynak: AA
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