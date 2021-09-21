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Hobi olarak 15 dönümde başladığı üretimini 140 dönüme çıkardı - Son Dakika

Hobi olarak 15 dönümde başladığı üretimini 140 dönüme çıkardı

21.09.2021 11:27

Hobi olarak 15 dönümde başladığı üretimini 140 dönüme çıkardı Kravat takmaktan sıkıldı, üzüm tüccarı oldu Tokat'ta kravat takmaktan sıkılarak konfeksiyon işini çocuklarına bırakan Osman Sağol, 15 dönümle başladığı üzüm bağını 140 dönüme çıkartarak bölgede tek oldu.

Hobi olarak 15 dönümde başladığı üretimini 140 dönüme çıkardı

Kravat takmaktan sıkıldı, üzüm tüccarı oldu

TOKAT - Tokat'ta kravat takmaktan sıkılarak konfeksiyon işini çocuklarına bırakan Osman Sağol, 15 dönümle başladığı üzüm bağını 140 dönüme çıkartarak bölgede tek oldu.

Tokat'ın Pazar ilçesine bağlı Üzümören beldesinde yaşayan 3 çocuk babası Osman Sağol (77), kent merkezinde 27 yıl konfeksiyon işi ile uğraştı. İşini oğullarına devreden Sağol, 1993 yılında 15 dönümlük bağında üzüm yetiştirmeye başladı. Yaklaşık 28 yılda 15 dönümlük üzüm bağını 140 dönüme çıkaran Sağol, bölgede tek üretici oldu. Sağol'un yetiştirdiği 15 çeşit üzüm farklı tadı ve görüntüsü ile talep görmeye başladı. Hasat edilen üzümler il merkezi ve ilçelerinin yanı sıra talebe göre il dışına gönderiliyor.

15 çeşit üzüm yetiştiriyor

Sağol, hobi olarak başladığı üzüm bağının bir işletme haline geldiğini belirterek, "Şu anda 140 dönüm civarında bağ var. Bağımız kırıklı, yarı çardak ile tam çardak olmak üzere 3 sistem üzerinde kurulu. Çardak sistemini Manisa'dan buraya getirdik. Sultan üzümleri uyum sağladı güzel bu şekilde devam ediyor. 15 çeşit üzüm var ama ağırlık olarak Kazova narenciyesi dediğimiz bu yöreye mahsus bir üzüm satılıyor. İlgi güzel, başardık da oldu. Artık marka şekline geldi. Bizim piyasamız da iyi. Normalde üzüm 3-4 liraya satılıyor. Biz 7-8 lira arasında kalitesine göre satabiliyoruz" dedi.

İstihdama katkı sağlıyor.

üzümün yanı sıra bağ yaprağı üretimi de yaptıklarını belirten Sağol, 50'ye yakın kadın istihdamı sağladıklarını belirtti. Üzüm pekmezi yaptıkları dönemlerde ise 20'ye yakın kadın istihdamı yapılığını ifade eden Sağol, yöre çiftçisine örnek olduklarının altını çizerek, "Çiftçilere daha da genişlemeleri, büyümeleri için yardımcı oluyoruz. Benim esas amacım yani kendimi bağımı yapmaktan ziyade köylü. Bizi örnek aldıkları için şimdi bağlar çoğaldı. Aşağı yukarı köyde bin dönüme yakın bir bağ oldu. Eskiden sade bizim bağ vardı" diye konuştu.

Kravat takmaktan sıkıldı, bağda çalışmaya başladı

Bağda çalışmaktan mutlu olduğunu belirten Sağol, "Evimiz burada, zamanımızı burada geçiriyoruz. Doğayı sevdiğim için doğayla baş başa o bana mutluluk veriyor. Mesleğimiz gereği günlük tıraş ol, kola kravat mağazada usandık. Kravatını da takacaksın tezgahın başında. Artık o bizi yorduydu, şimdi burada bir kot pantolonla rahat rahat geziyoruz artık" diye konuştu.

Hobi olarak 15 dönümde başladığı üretimini 140 dönüme çıkardı
Hobi olarak 15 dönümde başladığı üretimini 140 dönüme çıkardı
Hobi olarak 15 dönümde başladığı üretimini 140 dönüme çıkardı
Hobi olarak 15 dönümde başladığı üretimini 140 dönüme çıkardı

Üzümören, Tokat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Hobi olarak 15 dönümde başladığı üretimini 140 dönüme çıkardı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hobi olarak 15 dönümde başladığı üretimini 140 dönüme çıkardı - Son Dakika
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